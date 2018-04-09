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Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…

Brezilya'da bir partiye katılan kadın, büyük bir tehlike atlattığını çektiği görüntüler sayesinde fark etti.

Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…

Brezilya'da bir partiye katılan kadın, büyük bir tehlike atlattığını çektiği görüntüler sayesinde fark etti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:09
Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…
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Brezilya’da paskalya tatili sırasında bir partiye katılan Kristal Santos, arkadaşlarıyla eğlendiği anları kameraya kaydetmeye başladı. Santos’un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, genç kadının parti sırasında fark etmediği bir detayı ortaya çıkardı.

Görüntülerde Santos etrafı çektiği sırada bir adam kadraja giriyor ve genç kadının bardağına kaşla göz arasında bir şey atıyor. Görüntüyü izleyenler de bu detayı fark ederken, Santos’u mesaj yağmuruna tuttu.

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Santos görüntüyü tekrar tekrar izlediğinde bardağına atılanın bir hap olduğunu gördü. Sosyal medyadan mesaj atanlara teşekkür eden kadın, videodaki olay sırasında bardağının bitmek üzere olduğunu ve hap atıldıktan sonra bardaktan hiç içmediğini söyledi.

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Santos, yaşadığı olayın ardından ‘Herkes bardağına daha çok dikkat etsin’ mesajını paylaştı.

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Brezilyada Bir PartiPartide Inanılmaz Olay
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