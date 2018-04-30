“Parsel Parsel” Güzelyurt’taydı

Güzelyurt Belediyesi XIV. Tiyatro Günleri kapsamında Zalihe Susuzlu Tiyatrosu tarafından “Parsel Parsel” adlı komedi oyunu sahnelendi.



Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Parsel Parsel” adlı komedi oyunu 28 Nisan Cumartesi Amfi Tiyatro’da sahnelendi.



Yazarlığını ve yönetmenliğini Zalihe Susuzlu’nun yaptığı oyunda, 1974 sonrası göç eden Kıbrıslı Türklerinin bugüne dek süren mal-mülk konuları eleştirel bir dille ele alınıyor.



Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun sonunda Zalihe Susuzlu ve ekibini, oyunda gösterdikleri performans nedeniyle kutladı, teşekkür plaketi verdi.



Tiyatro Günleri kapsamında 4 Mayıs’ta da Çatalköy Belediye Tiyatrosu ile Girne Belediyesi’nin hazırladığı “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı komedi oyunu aynı yerde sahnelenecek.



