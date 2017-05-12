Parkeoloji Çocuk Etkinliği 28 Mayıs Pazar Günü Taşkent Piknik Alanında Yapılacak

Kanser Araştırma Vakfı, Parkeoloji Çocuk Etkinliği’ni bu yıl beşinci kez, 28 Mayıs Pazar günü, Taşkent Piknik Alanı’nda “Merak et, kirlen, keşfet” sloganları ile gerçekleştiriyor.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Kanser Araştırma Vakfı, Parkeoloji Çocuk Etkinliği’ni bu yıl beşinci kez, 28 Mayıs Pazar günü, Taşkent Piknik Alanı’nda “Merak et, kirlen, keşfet” sloganları ile gerçekleştiriyor.

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik 6-12 yaşları arası 35 çocuğun katılımı ile yapılacak.

KAV gönüllüsü, Parkeoloji Proje Koordinatörü Demet Karşılı yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde çocukların doyasıya kirlenmenin keyfini, kansersiz bir gelecek için, temiz toprak ve havanın değerini öğreneceklerini söyledi.

Demet Karşılı, etkinlik sayesinde daha fazla çocuğun, arkeoloji, çevre ve doğa duyarlılığı ile sağlam bağlar kurduğunu belirterek, “İnancımız, geleceğimiz olan çocuklar toprağa ve toprağın verdiklerine bizden daha bilinçli yaklaşacaklar ve daha çok değer bilir olacaklar. Ayrıca büyüdükçe öğrendiklerini çevrelerine aşılayacaklar” dedi.

Bu yıl etkinliğe katılacak çocuklara, gönüllü arkeolog Tokay İşlem tarafından arkeoloji ve fosiller, Taşkent Yaban Hayatı Rehabilitasyon merkezi sorumlusu Zoolog Mert Beşiktaş tarafından ise cüce filler, cüce su aygırları ve dinazorlardan kuşlara evrim süreci hakkında bilgiler verilecek. Ardından oluşturulan yapay kazı alanında, arkeolojik kazı ve belgeleme gerçekleştirilecek. Ayrıca çocukların kil üzerine fosil baskı ile resim boyama yapmaları sağlanacak.

KAV yetkilileri, etkinliğin hem çocuklara kendi kişiliklerini özgürce ortaya koyma şansı tanıması hem de minik ellerin kanser gibi önemli bir konuya destek olması açısından önem taşıdığından ailelere çocuklarını bu etkinliğin bir parçası yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

6-12 yaş arası 35 çocuk ile sınırlı olan etkinlik için saat 09.00'da Atatürk Spor Salonu önünden otobüs kalkacak.

(AK/ŞEB)