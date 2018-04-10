Park yeri işgali izinliymiş

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İzin kâğıdını inceleyip söz konusu haberi bize aktaran ve şikâyetçi olanlara işgalin Belediye’nin izni ile geçekleştirildiğini iletmemiz üzerine vatandaşlar belediyenin hangi mantıkla buna izin verdiği sorusunu sorarak şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Vatandaşlar bölgede ücretsiz olarak kalan birkaç park yerinden biri olan ceplerin yer bölgede bulunan esnafa izin adı altında verilmesinin surlar içinde büyük sıkıntı yaratacağı görüşünde birleşerek bizim aracılığımız ile Belediye’ye bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundular.