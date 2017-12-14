Park sorunu bıktırdı!

Gazimağusa'daki terminalde işyeri bulunan esnaf, Perşembe Pazarı olduğu günün dışında bölgeye kimsenin uğramadığından dert yanıyor

Gazimağusa Otobüs Terminali Esnafı da, 13’üncü maaş ödemelerinin kendilerine bir yararı olmadığından yakındı. Diyalog muhabirine konuşan terminal esnafı, bölgenin sadece Perşembe Pazarı’nın açık olduğu gün canlı olduğunu, haftanın diğer günlerinde bölgeye kimsenin uğramadığını belirterek, iflasa doğru sürüklendiklerini söyledi. Esnaf, bölgenin canlandırılması için pazarın açılış günlerinin arttırılması, park sorununun çözülmesi ve eskiyen binalara bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf ne dedi?

Hasan Aygün: Terminalin durumu berbat, dükkânlar resmen dökülüyor ancak kimse ilgilenmiyor. İşlerin durumu da çok kötü, esnaf kan ağlıyor. Perşembe pazarı güzel ona lafımız yok ancak biraz da esnafın olduğu kısma baksınlar.13’üncü maaş ödendi ama buraya hiçbir zaman yararı olmuyor ki.

Uğur Ramazanoğlu: Yeni kurulan Pazar yerinden memnunuz, halk da oldukça memnun. Ancak terminaldeki dükkânların birçoğu eski yapı olması nedeniyle dökülüyor. Binaların demirleri bile çürümüş durumda. Belediyemizin bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Pazarın kurulduğu Perşembe günleri bölgede park sorunu yaşanıyor; gerek esnaf, gerekse pazara gelen vatandaş, aracını park edecek yer bulamıyor. Bu sorunun da çözülmesini istiyoruz. Tuvaletlerimizin durumu da içler acısı… O tuvaletleri gerek yerli halk, gerek turistler gerekse biz kullanıyoruz ancak tuvaletlerin durumu gerçekten çok kötü. 13’üncü maaşın bölgeye pek bir yararı olmadı.

Köksal Çebi: Kış sezonu olması nedeni ile benim işlerim iyi durumda ancak satışlarımızın iyi olması ülkenin genel durumunun iyi olduğunu göstermiyor. Maalesef ülke genelinde bir ekonomik bozukluk var. Bunun da siyasiler tarafından düzeltilmesini bekliyoruz. Terminal bölgesinde maalesef Perşembe pazarı haricinde pek iç açıcı gelişmeler yaşanmıyor. Vergisini eksiksiz olarak ödeyen bölge esnafı haliyle hizmet beklemektedir.

Galip Tilim: Terminal bölgesi artık bitmiş durumdadır. Burada herkes batmamak için adeta çırpınıyor. Herkes ekmeğinin derinde fakat durum hiç iç açıcı değil. 13’üncü maaşlar buraya hiçbir zaman yansımıyor. İşlek cadde üzerinde bulunan esnaf biraz daha şanslı ancak buraya kimse gelmiyor ki.

Haşim Tek: İşlerimiz kötü değil fakat pekiyi olduğunu da söyleyemem. Terminale gereken ilgi gösterilmiyor. Bir aydınlatmamız bile yok. Özellikle bu mevsim saat 17.00’dan sonra yani hava kararınca, bölge adeta zifiri karanlık oluyor. 13’üncü maaşlar bu bölgeye olumlu yönde yansımadı, Perşembe pazarı ayda sadece 4 kez kuruluyor. Bence bu çok az, en az haftada 2 defa kurulsun, belki bölge o zaman biraz canlanır.

Zeynel Gökkaya: İşler çok durgun. Kiramızı bile zor çıkarıyoruz. Terminale kimse uğramıyor, 13’üncü maaşlar ise adeta yürüyerek Güney’e geçiyor. Binalar kötü durumda bakım istiyor. Terminalin durumu adeta içler acısı.

Diyalog - Hüseyin Çiçek