Park Sokak Kavşağından Devpa Süpermarket Yanına Kadarki Yol Yarın Akşam Trafiğe Kapalı Olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yol çalışmaları nedeniyle Park Sokak kavşağından yeni yapılan çembere (Devpa Süpermarket yanı) kadar olan yolun çift taraflı olarak (hem gidiş hem geliş yönünde) araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.





LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı yol yarın saat 18:00’de trafiğe kapatılacak.





Belediye söz konusu güzergahı yarın akşam kullanacak sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.