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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

Park Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı

Park Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı
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PARK HALİNDEKİ VAN ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA HEM ARAÇ HEM ARAÇTAKİ EŞYALAR HEM DE ARACIN YAKININDAKİ EVLER ZARAR GÖRDÜ

Demirhan’da, park halindeki van araçta çıkan yangında hem araç, hem araçtaki eşyalar, hem de aracın yakınındaki evler zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın bugün 14.00 sıralarında, Demirhan’da Abohorlu Apartmanları arasında park halinde bulunan Beyazi Yayar’a ait DG 043 plakalı van araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç ve araçtaki tüplü sobalar, yatak, şilte, su sebili, yedek lastik, su motoru, ütü masası, piknik tüpü, araç teybi ve paletler yandı.

Aracın yanında bulunan daireler de yangından etkilendi. Dairelerin camlarının kırıldığı, klimalarının hasar gördüğü bildirildi.

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