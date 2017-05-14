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14 Mayıs 2017 Pazar 07:30

Paris'in Aşk Kilitleri Sığınmacılara Umut Oldu

Paris'in Aşk Kilitleri Sığınmacılara Umut Oldu
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AÇIK ATTIRMADA AŞK KİLİTLERİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN 250 BİN AVRO, SIĞINMACILARIN İHTİYAÇLARI İÇİN HARCANACAK     

Fransa'nın başkenti Paris'te turistlerin Seine Nehri üzerindeki köprülere taktığı aşk kilitlerinin açık arttırmayla satışından elde edilen gelir, sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılacak.

Müzayede evinde aşk kilitlerinin satıldığı açık artırmada 249 bin 610 avro gelir elde edildi.

Aşırı sağcı protestocular nedeniyle bir süre aksayan açık artırmada aşk kilitlerinin en çok takıldığı köprü olan Pont des Arts'a ait parçalar da satıldı.

Turistler, genellikle bu köprüye gelerek kilidi takmalarının ardından anahtarını ölümsüz aşklarının belgesi olarak Seine Nehri'ne atıyor.

Köprünün 2015 yılında yıkılma tehlikesi geçirmesi yüzünden asılı kilitler kaldırılmıştı.

Turistler, daha sonra Seine Nehri üzerindeki başka köprülere de benzer şekilde kilitler takmaya başlamıştı.

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