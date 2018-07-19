banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93087
ALTIN
188.859
DOLAR
4.8269
STERLİN
6.2626
EURO
5.5963
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONUNU ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
İskele’de motosiklet kazası
Son Dakika
İSKELE'DE MOTOSİKLET KAZASI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK
banner282

Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!

Ünlü moda ikonu Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz’da vereceği partiyi ABD’de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi’nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılabilmek için 4 Ağustos tarihine erteledi.

Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!

Ünlü moda ikonu Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz’da vereceği partiyi ABD’de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi’nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılabilmek için 4 Ağustos tarihine erteledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!

Ünlü moda ikonu Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz’da vereceği partiyi ABD’de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi’nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılabilmek için 4 Ağustos tarihine erteledi.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Paris Hilton’un Platinum Rush European 2018 turnesi kapsamında DJ’lik performansı sergilediği İbiza, Bükreş ve Marbella’nın ardından KKTC’nin Bafra bölgesinde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 28 Temmuz'da vereceği parti 4 Ağustos Cumartesi gününe alındı.


Hilton Ailesi, ABD’de kanser ve diyabete karşı araştırmalar yapan özel bir tıp merkezi olan City of Hope’un uzun yıllardır en önemli bağışçılarından birisi durumunda bulunuyor. Bu yıl yardım için düzenlenecek gecede de Hilton Ailesi katılacak. Paris Hilton da annesinin talebi üzerine Kuzey Kıbrıs’taki programını 1 hafta erteleyerek bu geceye katılacağı bilgisini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “Sayın Hilton daha önce programında olmamasına rağmen annesinin talebiyle böyle bir yardım gecesine katılacağı bilgisini bize verdi ve gecikme nedeniyle özür diledi. Kıbrıs’taki otelde erteleme nedeniyle misafirlerimizin mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldık. Paris Hilton’u 4 Ağustos’ta KKTC’de ağırlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
Mdp:
Mdp: "türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”
Ctp’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
Ctp’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk"
Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”
Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kktc’ye Geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kktc’ye Geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim