''Para Yoksa Ek Mesai de Yok''

“ÇALIŞANLAR 1 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN EK MESAİ HİZMETİ VERMEYECEK”

Gümrükte örgütlü 4 sendika, Gazimağusa ve Girne Liman çalışanları ile gümrük çalışanlarının, 4 aydır ödenmeyen ek mesai ücretleri ödenene kadar 1 Şubat tarihinden itibaren normal mesai dışında ek mesai hizmeti vermeyeceğini bildirdi.

Kamu-İş, KTAMS, Kamu-Sen ve Güç-Sen’in yayınladığı ortak basın açıklamasında, sendikaların her türlü diyaloğa açık olduğu da vurgulandı.

Açıklamaya, Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ve Güç-Sen Başkanı Erol Emin imza koydu.

Sendikalar, Kamu Görevlileri Yasası’nın 27. madde, (4.) fıkrasının; “Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir” şeklinde düzenlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yani ek çalışma ödeneğinin en geç bir ay içerisinde ödenmesi yasal zorunluluktur. Ancak, ek mesai çalışmak zorunda bırakılan Liman, Gümrük ve diğer çalışanlar dört aydır çalıştıkları ek mesai ücretlerini alamamışlardır.

Ailelerinden, sosyal yaşamlarından ve ömürlerinden fedakarlık yaparak çalıştıklarının karşılığını alamayan çalışanlarımız ve sendikalarımız, hükümetin yasalara saygılı olmasını ve yasalara uymasını istemektedirler.

Eksik personel açığını zorla ek mesai çalıştırarak kapatan hükümet yetkililerine çağrıda bulunuyoruz; Ek mesai gerektirmeden, hizmetleri yürütecek bir sistem kuracaksanız size destek oluruz. Ancak ek mesai çalıştırıyorsanız, yasal süre içerisinde ödeyeceksiniz.”











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