Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

''Para Yoksa Ek Mesai de Yok''

Kamu-İş, KTAMS, Kamu-Sen ve Güç-Sen’in yayınladığı ortak basın açıklamasında

''Para Yoksa Ek Mesai de Yok''

Kamu-İş, KTAMS, Kamu-Sen ve Güç-Sen’in yayınladığı ortak basın açıklamasında

28 Ocak 2016 Perşembe 16:15
''Para Yoksa Ek Mesai de Yok''
banner238

“ÇALIŞANLAR 1 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN EK MESAİ HİZMETİ VERMEYECEK”

Gümrükte örgütlü 4 sendika, Gazimağusa ve Girne Liman çalışanları ile gümrük çalışanlarının, 4 aydır ödenmeyen ek mesai ücretleri ödenene kadar 1 Şubat tarihinden itibaren normal mesai dışında ek mesai hizmeti vermeyeceğini bildirdi.

Kamu-İş, KTAMS, Kamu-Sen ve Güç-Sen’in yayınladığı ortak basın açıklamasında, sendikaların her türlü diyaloğa açık olduğu da vurgulandı. 

Açıklamaya, Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ve Güç-Sen Başkanı Erol Emin imza koydu.

Sendikalar, Kamu Görevlileri Yasası’nın 27. madde, (4.) fıkrasının; “Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir” şeklinde düzenlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yani ek çalışma ödeneğinin en geç bir ay içerisinde ödenmesi yasal zorunluluktur. Ancak, ek mesai çalışmak zorunda bırakılan Liman, Gümrük ve diğer çalışanlar dört aydır çalıştıkları ek mesai ücretlerini alamamışlardır.

Ailelerinden, sosyal yaşamlarından ve ömürlerinden fedakarlık yaparak çalıştıklarının karşılığını alamayan çalışanlarımız ve sendikalarımız, hükümetin yasalara saygılı olmasını ve yasalara uymasını istemektedirler.

Eksik personel açığını zorla ek mesai çalıştırarak kapatan hükümet yetkililerine çağrıda bulunuyoruz; Ek mesai gerektirmeden, hizmetleri yürütecek bir sistem kuracaksanız size destek oluruz. Ancak ek mesai çalıştırıyorsanız, yasal süre içerisinde ödeyeceksiniz.”






.................................................

Anahtar Kelimeler:
Kamu-işKtamsKamu-Sen Ve Güç-Sen’in Yayınladığı Ortak Basın Açıklamasında1 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN EK MESAİ HİZMETİ VERMEYECEK”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim