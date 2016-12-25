Paniğe Gerek Yok!



Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin işleyişine olumsuz etkisi olmadığı, hastanenin laboratuarlarında rutin işleri sürmekte olduğu bildirildi.Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin işleyişine olumsuz etkisi olmadığı, hastanenin laboratuarlarında rutin işleri sürmekte olduğu bildirildi.“Aldığımız çok sayıda telefondan dolayı zorunlu açıklama yapmak durumundayız. Devlet Laboratuarı’ndaki yangının hastanemizin işleyişine olumsuz etkisi kesinlikle yoktur. Hastanemizin laboratuarları rutin işlerini sürdürmektedir.”Kaynak: Yeni Bakış