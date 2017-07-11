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11 Temmuz 2017 Salı 09:59

Pamuklu’da Ani Ölüm

Pamuklu'da Ani Ölüm
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Pamuklu’da sakin Murat Yıldız yaşamını yitirdi.

9-10 Temmuz tarihleri, 22.00-17.00 saatleri arasında ise Pamuklu’da sakin Murat Yıldız (E-71) ikametgahının damında yatmak için bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 

Aşırı sıcaklar nedeniyle evinin damında uyuduğu öğrenilen Yıldız’ın cansız bedenini dün akşamüzeri kızı buldu.

Her gün erken saatte uyanıp komşu köye giden Yıldız’ın dün öğle saatlerinde (14.00) eve gelmemesinden endişe eden kızı, babasına ne olduğunu öğrenmek için komşulara sordu. Babasını evde arayan ancak bulamayan Murat Yıldız’ın kızı, evin damına çıkıp baktığında gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

Ölüm nedeni kalp krizi

Murat Yıldız’ın dün sabah saat 04.00 sıralarında hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Yıldız’ın ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu belirlendi.

Yıldız’ın prostat rahatsızlığı olduğu ve iki gün sonra ameliyat olacağı öğrenildi.

Olay yerinde Yenierenköy Sağlık Merkezi Doktoru Sonay Özbalıkçı da hazır bulundu.

Yıldız’ın cansız bedeni zorlukla aşağıya indirildi

Murat Yıldız’ın evinin damındaki cansız bedeni, polis, itfaiye ve bölge halkının yardımıyla merdiven kullanılarak aşağıya indirildi.

Yıldız’ın cesedi, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldız, yarın ikindi namazının ardından Pamuklu köyünde toprağa verilecek

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