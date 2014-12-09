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Pakistan'da Aşı Ekibine Saldırıda Bir Öğretmen Öldü

Pakistan'ın Faysalabad kentinde çocuk felci aşısı yapan ekibe düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan'da Aşı Ekibine Saldırıda Bir Öğretmen Öldü

Pakistan'ın Faysalabad kentinde çocuk felci aşısı yapan ekibe düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

09 Aralık 2014 Salı 10:25
Pakistan'da Aşı Ekibine Saldırıda Bir Öğretmen Öldü
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 Pakistan'ın Faysalabad kentinde çocuk felci aşısı yapan ekibe düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Faysalabad Polis Şefi Süheyl Tacik, iki günlük çocuk felci aşı kampanyasında gönüllü olarak görev yapan öğretmen Muhammed Sarfaraz'ın çalışma esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Tacik, "Saldırının arkasında aşı kampanyasına karşı olan Pakistan Talibanı mı var yoksa bu bir kişisel düşmanlık sonucu mu meydana geldi, araştırıyoruz çünkü Sarfaraz'a daha önce de iki kez silahlı saldırı yapılmıştı" dedi.

Kuetta kentinde 26 Kasım'da çocuk felci aşısı yapan sağlık görevlilerini taşıyan minibüse yönelik silahlı saldırı sonucu üçü kadın dört sağlık görevlisi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı Cundullah terör örgütü üstlenmişti.

Pakistan, dünyada Afganistan ve Nijerya ile çocuk felci virüsünün görüldüğü üç ülkeden biri olarak biliniyor.

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