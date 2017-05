PAHALI ET KAÇAK ETE ÖZENDİRİYOR

Güney ile Kuzey arasında et ve canlı hayvan kaçakçılığı alınan tüm önlemlere rağmen devam ediyor. Eylül 2016 tarihinden Nisan 2017 tarihine kadar 5 bin tonu aşkın kaçak et ele geçirilirken,10 Mayıs tarihinde ise 43 canlı hayvan yasa dışı yollardan ülkeye getirilirken tespit edildi. Et ve hayvan kaçakçılığının yerli üreticinin belini büktüğü belirtilirken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Veteriner Hekim Mustafa Naimoğulları, Star Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, ülkedeki et fiyatlarından dolayı yasal olmayan yollardan ya da sınır kapılarından ülkeye tonlarca kaçak et sokulduğunu ifade etti. Naimoğulları,“Hem kaçakçılığın bitmesi hem de insanların Güney yerine kuzeyden et satın alması için fiyatlarla ilgili bir denge oluşturulması gerekiyor” dedi. Naimoğulları, ülkedeki et fiyatlarından dolayı halkın kazık yediğini ancak Tarım Bakanlığı’nın konuyla ilgilenmediğini de savundu.Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs arasındaki et ve canlı hayvan kaçakçılığı yerli üreticinin belini büküyor. Tüm önlemlere rağmen kaçakçılık devam ederken, ülkeye kaçak olarak getirilen et veya canlı hayvanların sadece bir kısmı tespit edilebiliyor. Tespit edilen miktarlara bakıldığında ise kaçakçılığın boyutlarının ne kadar geniş olabileceği gözler önüne seriliyor. 2016 yılının son ayları olan Eylül-Kasım ayları arasında 3 bin 154 kilo kaçak et ele geçirilirken, 2017 yılının Ocak-Nisan ayları arasında ise 2 bin ton kaçak et yetkililer tarafından piyasaya sürülmeden bulundu.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğlulları, hayvan üreticilerinin oldukça yüksek girdi maliyetleri ile besicilik yaptığını, ülkede şu anda 300 bine yakın küçükbaş, 62 bin de büyükbaş hayvan bulunduğunu, yerli üreticinin hayvanlarını satmak için beklerken kaçakçıların Güney’den et veya canlı hayvan getirdiğini ifade etti. Naimoğulları, son 9 yılda canlı hayvan kilosuna sadece 2 lira zam yapıldığını buna karşın yem fiyatlarının yüzde 300, et fiyatlarının ise yüzde 100 arttığını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta yüksek et fiyatlarından hayvan üreticilerinin sorumlu olmadığını dile getirdi. Naimoğulları, Güney Kıbrıs kasaplardaki et fiyatı ile süpermarketlerdeki et fiyatlarının aynı olduğunu, ülkemizde ise kasap ile marketteki et fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu ifade ederek, marketlerin et satışının yasaklanması ve hellimde olduğu gibi bir emirname çıkarılması gerektiğini kaydetti.Naimoğulları, et fiyatları konusunda halkın kazıklandığını, etin cinsi konusunda ise kandırıldığını savunarak, dana eti diye inek eti, kuzu eti diye oğlak veya koyun eti satıldığını ifade etti. Naimoğulları,“Nasıl hellim ile ilgili çıkarılan emirnamede kalitesiz ürünlerin toplatılması öngörülüyorsa et içinde bu yönde bir karar alınmalıdır. Mühürsüz, yanıltıcı etler toplatılmalı veya denetlenerek satışına engel olunmalıdır” dedi. Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın piyasadaki fahiş et fiyatları ile ilgili hiç açıklama yapmadığını ifade ederek, “Halk hem kalite hem de fiyatlar konusunda mağdurdur. Bakanlık bir önlem almalıdır” şeklinde konuştu.Yetkililerin et fiyatları ile ilgili bir önlem almadığını, polisin tüm uğraşlarına rağmen kaçakçılığın önüne geçilemediğini kaydeden Naimoğulları, bir politika geliştirilmesi ve ülkedeki fiyatların dengelenmesi gerektiğini söyledi. Naimoğulları, “Yasa dışı yollardan tonlarca kaçak et geçirildiği gibi kontrol noktalarında da kaçak et ülkeye sokuluyor. İthali yasak olmasına rağmen insanlarımız her gün kilolarca et satın alıp ülkeye getiriyor. Ancak halkımız bu konuda suçlu değildir. Çünkü buradaki marketlerde ve kasaplarda oluşan fiyat farkından dolayı halk güneye gidiyor. Hem kaçakçılığın bitmesi hem de insanların güney yerine kuzeyden et satın alması için fiyatlarla ilgili bir denge oluşturulması gerekiyor” şeklinde konuştu.Star Kıbrıs