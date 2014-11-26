“Padişah-ı Hal-i Osman” Güzelyurt’ta Sahnelendi

Güzelyurt Belediyesi XI. Tiyatro Günleri kapsamında “Çatalköy Belediye Tiyatro Su”nun “Padişah-I Hal-İ Osman” adlı oyunu dün akşam sahnelendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Demokrat Parti Ulusal Güçler Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve eşi, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, meclis üyeleri ve sanatseverler izledi.

Üstün Dökmen’in yazıp, Derman Atik’in yönettiği, 30’un üzerinde sanatçının yer aldığı oyunun Yönetmen Yardımcılığını Cenk Gürçağ yaptı.