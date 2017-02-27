Paç, UFÜ Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Uluslararası Final Üniversitesi'ni ziyaret etti.

UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, Paç, üniversiteye gelişinde, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından karşılandı. Öztoprak ve Paç’ın ülkemizdeki yüksek öğretimin değerlendirildiği ikili görüşmesinin ardından, Paç’a üniversite tanıtıldı.

UFÜ Rektörü Pfor. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç’a Uluslararsı Final Üniversitesi’nin çalışmaları ve ileriye yönelik hedefleri konusunda bilgi verdi. UFÜ kampusunu da gezme fırsatı bulan Paç, Öztoprak ve üniversiteye çalışmalarında başarılar diledi.