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Özyiğit’ten İş İnsanlarına “Eğitime Katkı” Çağrısı

Özyiğit’ten İş İnsanlarına “Eğitime Katkı” Çağrısı

17 Nisan 2018 Salı 11:33
Özyiğit’ten İş İnsanlarına “Eğitime Katkı” Çağrısı
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MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT, GÖNENDERE ANAOKULU’NUN GELENEKSEL 23 NİSAN ETKİNLİĞİNE KATILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin daha çağdaş seviyelere çıkartılması, çocukların da daha nitelikli ve donanımlı yetiştirilebilmesi için iş insanlarına katkı koyma çağrısında bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit bugün Gönendere Mehmet İzzet Anaokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bir ülkenin geleceğinin eğitim sisteminin verimliliği ve niteliğiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti ve eğitime yapılacak yatırımın önemine dikkat çekti.

“EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI”

Eğitimin yeniden yapılandırılması adına hem eğitimde ki paydaşlar hem de toplumun her kesimi ile görüştüklerini ve tüm görüşleri değerlendirmeye başladıklarını belirten Özyiğit “Bu toplum eğitim alanında artık uzlaşmalıdır. Bize düşen görevde bu uzlaşıyı meclise taşıyıp yasallaştırmaktır” ifadesini kullandı.


Cemal Özyiğit, eğitimin niteliğinin ve kalitesinin yanında donanım ve altyapının da yeterli olması gerektiğine vurgu yaptı. 

Özyiğit, eğitimdeki yenilikleri ve çağdaşlığı sağlayabilmek için bütçeye ihtiyaç duyulduğunu ancak ülke olarak kısıtlı kaynaklara sahip olduklarının altını çizdi.

KATKI TALEBİ

Kısıtlı kaynakların olduğu bu dönemde Hüseyin Erdal’ın babası Mehmet İzzet’in adını verdiği bir okul inşa ederek, eğitime çok önemli katkı yaptığına işaret eden Özyiğit, Erdal’ın eğitime yaptığı katkının örnek alınması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, “Buradan ülkemizin tüm saygın iş insanlarına seslenmek istiyorum, bu ülkenin eğitimini daha çağdaş seviyelere çıkartmamız, çocuklarımızı daha nitelikli ve donanımlı yetiştirebilmemiz için katkı koymanızın zamanı gelmiştir” dedi.

“EĞİTİMLE YÜRÜNECEK AYDINLIK BİR YOL”

Mehmet İzzet Anaokulu Müdürü Jale Çelebi merhum öğretmen Mehmet İzzet’in meslek yaşamı boyunca görev yaptığı her yerde öğrencileri ve ailelerine eğitimle yürünecek aydınlık bir yol bıraktığını belirtti.

Çelebi, böylesine değerli bir öğretmenin evladı olan Hüseyin Erdal’ın 1988 yılında yaptırdığı anaokul binasıyla bölgede okul öncesi eğitimin başlamasında önemli bir tol oynadığını söyledi.

Jale Çelebi, Erdal’ın okulla iletişimini koparmadığını ve katkı koymaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ERDAL

Hüseyin Erdal ise konuşmasında çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve eğitime katkı koymanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Erdal, okulun gelişimi için katkı koymaya devam edeceğini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:48
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