Özyiğit’ten Ankara Ziyaretiyle İlgili Açıklama: “TC Eğitim Bakanı Selçuk’la Planlanmış Bir Görüşmemiz Yoktu”

“TEKNİK KOMİTELERİN ÇALIŞMALARINI İLERLETMESİNİN ARDINDAN BULUŞMANIN DAHA FAYDALI OLACAĞINDA MUTABIK KALDIK”



“ANKARA’DA HİÇBİR ŞEKİLDE DİPLOMATİK NEZAKETSİZLİK OLMADI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ankara ziyaretinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la planlanmış bir görüşme bulunmadığını; ziyareti sırasında hiçbir şekilde diplomatik nezaketsizlik olarak algılanabilecek bir gelişme olmadığını açıkladı.

Özyiğit, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, randevularını ileriki bir tarihe almayı rica ettiğini ve teknik komitelerin çalışmalarını ilerletmesinin ardından buluşmalarının daha faydalı olacağında mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Özyiğit, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretiyle ilgili dezenformasyon yapıldığını, bu yüzden ülkede o kadar sorun varken bunlara cevap vermek zorunda kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta hem TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem de TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile randevulaştıklarını; hatta Selçuk’un onuruna bir yemek vermek istediğini söylediğini ve ziyaret programının da basında yer bulduğunu kaydeden Özyiğit, daha sonra hafta sonu Selçuk’un kendilerine ulaşıp randevuyu ileriki bir tarihe almayı rica ettiğini bildirdi.

Daha önceden konuştukları teknik komitelerin çalışmalarının ilerletilmesine müteakip buluşmalarının daha faydalı olacağında mutabık kaldıklarını kaydeden Cemal Özyiğit, bu gelişmeleri Pazar günü BRT canlı yayınında paylaştığını anımsattı.

Özyiğit, açıklamasında “Dolayısı ile Ankara ziyaretimizde TC Eğitim Bakanı ile planlanmış bir görüşme mevcut değildi. Kaldı ki ziyaretimiz sırasında hiçbir şekilde diplomatik nezaketsizlik olarak algılanabilecek bir gelişme de olmadı” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la görüşmesinde birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını ve verimli bir diyalog yaşadıklarını kaydederek “Bu zor günlerde çocuklarımızın geleceğini ve kültürel varlığımızı nasıl sağlama alırız diye çalışırken, birilerinin siyasi rant elde etme çabalarına da takılıp kalacak değiliz” ifadelerini kullandı.

