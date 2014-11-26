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Özyiğit:"Hukuk Sistemi Hantal"

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, yargının daha erken tecelli edebilmesi amacıyla bazı konularda Anayasa’da değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu değişikliğin yapılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referanduma sunulmasını istediklerini kaydetti.

Özyiğit:"Hukuk Sistemi Hantal"

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, yargının daha erken tecelli edebilmesi amacıyla bazı konularda Anayasa’da değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu değişikliğin yapılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referanduma sunulmasını istediklerini kaydetti.

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:07
Özyiğit:
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ÖNERİ: “YARGIÇ SAYISI ADALETİN ERKEN TECELLİSİNİ ENGELLİYOR”

ÖZYİĞİT: “HUKUK SİSTEMİ HANTAL”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, yargının daha erken tecelli edebilmesi amacıyla bazı konularda Anayasa’da değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu değişikliğin yapılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referanduma sunulmasını istediklerini kaydetti.

Öneri, bu konuya ilişkin siyasi partilerle görüşme başlattıklarını, destek talep ettiklerini belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Anayasa referandumunun seçimlerle birlikte yapıldığında, yeterince tartışılamadığını; seçimlerin gölgesinde kaldığını belirterek, ayrı bir referandum yapılması görüşünde olduklarını kaydetti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri bugün, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek Başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

ÖNERİ: “YARGIÇ SAYISI ADALETİN ERKEN TECELLİSİNİ ENGELLİYOR”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, halkın ve kendilerinin şikayetlerinden birinin de adaletin gecikmesi olduğunu söyledi. Öneri, yargıç sayısındaki yetersizliğin adaletin erken tecellisini engellediğini belirtti. Kaza Mahkemeleri’nde yasal engelleme olmadığından bu konuda düzenleme yapılabildiğini söyleyen Öneri, Yüksek Mahkeme’de bunun yapılamadığını ifade etti.

Anayasa değişikliği gündeme gelmeden, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılamayacağına işaret eden Öneri, KKTC Anayasası’nın kolay değiştirilemeyen, “sert” bir Anayasa olduğunu söyledi.

Bunu aşmak için halkın ve siyasi partilerin katkıda bulunması gerektiğini belirten Öneri, bu amaçla siyasi partilere görüşme başlattıklarını anımsattı.

Öneri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yetişmek üzere, Anayasa’da yargı konusunda yapılacak değişikliklerin referanduma sunulmasını istediklerini vurguladı. Bunun tüm siyasi partilerin desteği ve konsensüsüyle yapılması gerektiğini belirten Öneri, “Konsensüs olmadan halkın önüne çıkılır ve halk bunu reddederse yargı bunu kaldıramaz, güven sarsılır” diye konuştu.

Öneri, bu konuda TDP  ve diğer siyasi partilerden destek istedi.

ÖZYİĞİT: “HUKUK SİSTEMİ HANTAL”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hukuk sisteminin “hantal” olduğunu, bazı davaların yıllarca devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Anayasa’daki sertliği ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirten Özyiğit, yerel seçimlerle birlikte Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulduğunu ancak halktan destek alamadığını anımsattı.

Özyiğit, “Anayasa değişiklikleri yerel seçimlerin gölgesinde kaldı, yeterince tartışılamadı. Biz seçimlerle birlikte değil ayrı olmasından yanayız” dedi.

Özyiğit, adaletin erken tecellisi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.


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