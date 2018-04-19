Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111890
ALTIN
174.760
DOLAR
4.0310
STERLİN
5.7375
EURO
4.9888
Girne Limanı'nda tutuklandı
GİRNE LİMANI'NDA TUTUKLANDI
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Ani Ölüm
ANİ ÖLÜM
Aslanova teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Ani Ölüm
Kapat

Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelindeki okullardan 26 öğrenciyle bir araya geldi.

Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelindeki okullardan 26 öğrenciyle bir araya geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:13
Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
banner238

Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelindeki okullardan 26 öğrenciyle bir araya geldi.

Özyiğit, koltuğunu devrettiği Necati Taşkın İlkokulu’ndan Lara Özcenay’ın “gezi, gözlem ve deneye dayalı bir müfredat” ve “hayvan sevgisinin arttırılmasına yönelik projeler” talebini dikkate alacağını söyledi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Özyiğit, “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, tüm çocukların birbirleriyle barış, dostluk ve kardeşlik köprüleri kuracağı anlamlı bir gün” dedi.

Özyiğit, “Yurtta sulh dünyada sulh” sözünden yola çıkarak, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda ülkede ve dünyada kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılmasının en büyük arzuları olduğunu sözlerine ekledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koltuğuna oturan Lara Özcenay da yaptığı konuşmasında, eğitim sistemi üzerinde yenilikler yapacağını belirterek, gezi, gözlem ve deneye dayalı bir müfredatın hazırlanması adına ciddi çalışmalar yapacağını söyledi.

Özcenay, ayrıca hayvan sevgisinin arttırılmasına yönelik de okullarda bir takım projeler üreteceklerini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, düşüncelerinden dolayı Lara Özcenay’a teşekkür ederek, söylediği her şeyi not aldığını ve bunları dikkate alacağını belirtti.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OTİSTİKLERİ ASKER YAPMA PROJESİ”
OTİSTİKLERİ ASKER YAPMA PROJESİ”
6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor
6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor
Gaü’de Turizm Kariyer Fuarı Yapıldı
Gaü’de Turizm Kariyer Fuarı Yapıldı
Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi
Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi
Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i Ziyaret Etti
Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i Ziyaret Etti
Uluçay: “Sürekli Sorgulayın, Zorlayın”
Uluçay: “Sürekli Sorgulayın, Zorlayın”
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Piyano Dineltisi 21 Nisan’da Gaü’de
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Piyano Dineltisi 21 Nisan’da Gaü’de
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Akıncı Uluçay ve yeni dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılacak!
Akıncı Uluçay ve yeni dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılacak!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan toplantısı sona erdi.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim