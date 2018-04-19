Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi



Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelindeki okullardan 26 öğrenciyle bir araya geldi.



Özyiğit, koltuğunu devrettiği Necati Taşkın İlkokulu’ndan Lara Özcenay’ın “gezi, gözlem ve deneye dayalı bir müfredat” ve “hayvan sevgisinin arttırılmasına yönelik projeler” talebini dikkate alacağını söyledi.



Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Özyiğit, “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, tüm çocukların birbirleriyle barış, dostluk ve kardeşlik köprüleri kuracağı anlamlı bir gün” dedi.



Özyiğit, “Yurtta sulh dünyada sulh” sözünden yola çıkarak, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda ülkede ve dünyada kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılmasının en büyük arzuları olduğunu sözlerine ekledi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koltuğuna oturan Lara Özcenay da yaptığı konuşmasında, eğitim sistemi üzerinde yenilikler yapacağını belirterek, gezi, gözlem ve deneye dayalı bir müfredatın hazırlanması adına ciddi çalışmalar yapacağını söyledi.



Özcenay, ayrıca hayvan sevgisinin arttırılmasına yönelik de okullarda bir takım projeler üreteceklerini ifade etti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, düşüncelerinden dolayı Lara Özcenay’a teşekkür ederek, söylediği her şeyi not aldığını ve bunları dikkate alacağını belirtti.



(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI

