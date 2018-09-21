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Özyiğit, Türksoy Opera Günleri’ne Katılan Sanatçılarla Görüştü

Lefkoşa, 21 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 21\'inci Türksoy Opera Günleri nedeniyle ülkede bulunan konuk sanatçıları kabul etti. Kabulde Bakan Cemal Özyiğit’e Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Köseoğlu eşlik etti.

Özyiğit, Türksoy Opera Günleri’ne Katılan Sanatçılarla Görüştü

Lefkoşa, 21 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 21\'inci Türksoy Opera Günleri nedeniyle ülkede bulunan konuk sanatçıları kabul etti. Kabulde Bakan Cemal Özyiğit’e Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Köseoğlu eşlik etti.

21 Eylül 2018 Cuma 10:33
Özyiğit, Türksoy Opera Günleri’ne Katılan Sanatçılarla Görüştü

 

Lefkoşa, 21 Eylül 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 21\'inci Türksoy Opera Günleri nedeniyle ülkede bulunan konuk sanatçıları kabul etti. Kabulde Bakan Cemal Özyiğit’e Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Köseoğlu eşlik etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Kültür Dairesi’nin yoğun çabaları sonucunda Türksoy’un 21’inci Opera Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özyiğit, farklı ülkelerden pek çok ortak yönü olan insanları bir araya getirmeye, onların yaşam biçimlerini kültürel benzerlik ve farklılıklarını bir birleriyle kaynaştırmaya ve tanımasına olanak sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cemal Özyiğit, “Türksoy organizasyonunun çok büyük önemi ve rolü vardır. Bu nedenle Türksoy ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

PURTAŞ

Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Özyiğit ve ekibine, göstermiş oldukları misafirperverlik ve samimiyete teşekkür etti.

Türksoy’un 1994 yılından beri etkinlikler düzenlediğini ve bu etkinlikler çerçevesinde KKTC Türkleri ile kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Purtaş, etkinliklerde her sanatçının bir hikayesi olduğunu ve genç yeteneklerin bu festivallerde kendilerini kanıtladığını kaydetti.

Görüşmede hediye teatisinde de bulunuldu.

(HUR/FEZ)  FOTOĞRAFLI

Haber: Hurşide Baybora

 

 

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