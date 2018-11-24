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Özyiğit, Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Özyiğit, Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:59
Özyiğit, Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Ziyaret Etti
Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ziyarette Özyiğit’e Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik etti.
Bakanlık açıklamasına göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ile görüşerek kampus içerisinde incelemeler gerçekleştiren Özyiğit, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında bilgi aldı.
Özyiğit incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’nin yüksek öğrenim alanında gösterdiği gelişimin net olarak görüldüğünü belirterek, tüm karar ve uygulamaların bu gelişimin sağlıklı ve doğru bir zeminde ilerlemesi adına olduğunu vurguladı. Üniversitelerin gelişimlerini eğitim kalitelerinden ödün vermeden yapmalarının önemine vurgu yapan Özyiğit, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın da bu alanda öncü ve örnek üniversitelerden olduğunu ifade etti. Üniversitelerin toplum yararına AR-GE çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini de belirten Özyiğit, üniversitelerin bu bağlamda yol gösterici olabileceklerini vurguladı.
Kalkanlı’da oluşturulan Teknoloji Vadisi’nin önemli bir proje olduğunun altını çizen Özyiğit, ülkenin ve kurumların gelişimi için teknolojinin doğru kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.
ODTÜ KALTEV Ar-Ge Kompleksi’nin ülkede teknolojiye dayalı üretimin önünü açacağına inandığını belirten Özyiğit, hükümet olarak ülkede AR-GE ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde adımlar attıklarını belirtti ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası’nın Meclis’te görüşülerek kabul edildiğini anımsattı.
(SEL) FOTOĞRAFLI
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