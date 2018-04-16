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Özyiğit: “lefke Avrupa Üniversitesi İle İmzalanan Protokolün İptali İçin Adımlar Atılacak”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT, AÖA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Özyiğit: “lefke Avrupa Üniversitesi İle İmzalanan Protokolün İptali İçin Adımlar Atılacak”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT, AÖA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Özyiğit: “lefke Avrupa Üniversitesi İle İmzalanan Protokolün İptali İçin Adımlar Atılacak”
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MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT, AÖA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI
“ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İMAJINI GÜÇLENDİRMEK”

Lefkoşa, 16 Nisan 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Cemal Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi gibi topluma mal olmuş köklü bir kurumun daha nitelikli ve kaliteli eğitim verecek yapıya dönüştürülmesinde yönetim kuruluna çok önemli vazifeler düştüğüne dikkat çekerek, yeni yönetim kuruluna başarı diledi.
Toplumu en iyi şekilde eğitecek olan öğretmenlerin çağdaş eğitim yöntemleriyle donanımlı şekilde yetiştirilmesi adına da akademiye büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Bakan Özyiğit, ”Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ayrı bir önem veriyorum, bu yüzden de akademinin yapısının daha doğru bir zemin üzerinde yapılandırılması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Öğretmenlik mesleğinin imajını güçlendirmek ve öğretmenlerin toplum içerisindeki saygınlıklarını yeniden kazandırmak adına bazı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit , bu nedenle AÖA’nın geliştirilmesi ve her yönüyle daha ileriye götürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Özyiğit, AÖA’nın üniversite eğitim fakültelerine bağlanması isteğinin uzun yıllardır var olduğunu, bu istek doğrultusunda da geçen yıl Lefke Avrupa Üniversitesi ile birlikte bir protokol imzalandığını hatırlatarak ”İmzalanan bu protokol doğru bir adım değildi, kurulun görüşünün de bizim görüşümüz ile aynı doğrultuda olması memnuniyet verici. Önümüzdeki günlerde protokolün iptaline yönelik adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.
Toplantı teknik konuların konuşulmasının ardından sona erdi.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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