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Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail ile Umut Eğitim ve Kültür Evi yetkililerini kabul etti.

Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail ile Umut Eğitim ve Kültür Evi yetkililerini kabul etti.

09 Kasım 2018 Cuma 11:38
Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti
Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail ile Umut Eğitim ve Kültür Evi yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit’e görüşmede dernek ile Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin çalışmaları, projeleri hakkında bilgi verildi, yaşanan sorunlar aktarıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hasta ve hasta ailelerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, derneğin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Kanser hastalığına karşı farkındalık ve duyarlılığın artmasının yansıra erken tanının hayata geçirilmesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yaptığı katkıların, çalışmaların ve kampanyaların etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Özyiğit, bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. 

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, amaçlarının Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalığına karşı farkındalık ve duyarlılığı artırmak olduğunu belirterek, derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında kendilerine verilecek desteğin önemine dikkat çekti. 

Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin de, aldıkları tedavilerinden dolayı derslerinden geri kalan veya tedavisini tamamlamış olup okuluna devam edememiş çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitimler verdiğine değinen Kocaismail, yapmayı planladıkları etkinlikler için bakandan destek istedi.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI

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