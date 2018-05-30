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Özyiğit Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası Ve Bağ Tesisi’nin Açılışına Katıldı

“ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPRAĞA DİŞİMİZİ TIRNAĞIMIZI GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”

Özyiğit Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası Ve Bağ Tesisi’nin Açılışına Katıldı

“ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPRAĞA DİŞİMİZİ TIRNAĞIMIZI GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Özyiğit Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası Ve Bağ Tesisi’nin Açılışına Katıldı
“ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPRAĞA DİŞİMİZİ TIRNAĞIMIZI GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”


Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.):Avrupa Birliği’nin Eğitimde Yenilik ve Değişim 6. Hibe Programı kapsamında, AB tarafından finanse edilen Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası ve Bağ Tesisi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Milli Eğitim  ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan   Bakan  Cemal Özyiğit,  ülkedeki önceliklerinin  üretime sahip çıkmak olduğunu kaydederek, ülkeye sahip çıkmanın toprağa dişi ve  tırnağı geçirmekten geçtiğini söyledi.
Özyiğit, Güzelyurt Meslek Lisesi’ne yapılan yatırımın anlamlı ve önemli olduğunu ifade ederek, okulun tarım bölümünün faaliyette olmasının çok sevindirici olduğunu vurguladı.
Yapılan çalışmaların ve yatırımların yaygınlaştırılarak bunlara sahip çıkılmasının gereğine işaret eden Özyiğit, gençlerin bu çağdaş altyapılarla alacakları belge ile üretime başlayabileceklerini söyledi.
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Özyiğit, Türkiye’den gelen su gibi eldeki  olanakların doğru kullanılması,  modern tekniklerle geliştirip desteklenmesi durumunda yarınların çok daha güzel ve aydınlık olacağının altını çizdi.
Tarım Teknolojileri Bölümü Sorumlusu Ali Altan ise, proje hakkında bilgiler vererek, projenin öğrencilerin çağdaş uygulama alanlarına önemli bir ivme kazandırılacağını söyledi.
Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Vekili Sevim Karamanoğlu da, Güzelyurt bölgesinin en eski ve köklü okullarından biri olarak kısa sürede önemli gelişmelere imza attıklarını belirterek, okuldaki gelişmelere katkı koyan AB yetkililerine teşekkür etti.
AB Program Destek Ofisini temsilen Bölüm Yöneticisi Arttuu Makipaa da, bu tip projelerin öğrencilerin yeni tarım uygulamaları ve organik tarım gelişmelerine katkı sağlayacağına işaret ederek, mesleki teknik öğretimin önemine dikkat çekti.
(YIL/HA)

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