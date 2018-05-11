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Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

“ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİMDE TÜM OLANAKLAR SEFERBER EDİLECEK”

Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

“ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİMDE TÜM OLANAKLAR SEFERBER EDİLECEK”

11 Mayıs 2018 Cuma 16:37
Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

“ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİMDE TÜM OLANAKLAR SEFERBER EDİLECEK”

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre görüşmede Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, engellilerin sorunlarını ve taleplerini içeren dosyayı Bakan Özyiğit’e teslim etti.

Yücetürk görüşmede yaptığı konuşmada, uzun yıllardır kamuya engelli istihdamı yapılmadığını savundu, “özel eğitim” konusunda yasa hazırlanması ve sorunlarına çözüm bulunması konusunda hükümetten somut adım atmalarını beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, engellilerin engelleri kaldırma yönünde çok büyük işler başardığını kaydetti.

Devlet olarak üzerlerine düşen görevin, talepleri detaylı bir biçimde inceleyerek neler yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu söyleyen Özyiğit, engellilere yönelik eğitimin daha sağlıklı verilebilmesi için tüm olanaklarını seferber edeceklerinin söyledi.

Özyiğit, özel eğitim yasasının en kısa süre içerisinde meclisten geçirileceğini de  söyledi.

(ID/GUR) FOTOĞRAFLI


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