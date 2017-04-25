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25 Nisan 2017 Salı 12:31

Özyiğit: "ekonomik Kriz Yaygınlaşarak, Derinleşmekte"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki ekonomik krizin toplumun geniş kesimlerine yayılarak, derinleştiğini iddia etti.

Özyiğit: 'ekonomik Kriz Yaygınlaşarak, Derinleşmekte'
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Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki ekonomik krizin toplumun geniş kesimlerine yayılarak, derinleştiğini iddia etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, toplumun çoğunluğunun fakirleşmeye, fakirleştikçe borçlanmaya devam ettiğini, borcunu ödeyemeyen kişi sayısında ise artış yaşandığını belirten Özyiğit, ciddi şekilde artan alacak-verecek davaları ile çıkarılan mazbata sayısının bunun en somut göstergesi olduğuna dikkat çekti.  

KKTC mahkemelerinin yıllık faaliyet raporuna göre, korkunç boyutlara ulaşan alacak-verecek davaları kapsamında 11 yılda toplam 130 bin 610 dava dosyalandığını, en çok davanın ise geçtiğimiz 2016 yılında dosyalandığını ileri süren Özyiğit, şöyle devam etti:

"Açıklanan rapora bakıldığında alacak-verecek davalarında her yıl ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Nitekim bu rakam 2016 yılında en yüksek seviyeye çıkmış durumdadır. 2010-2015 döneminde 69 bin 442, yalnızca 2016 yılında ise 10 bin 816 mazbata çıkarıldığı açıklanmıştır. Bu rakamlar bir anlamda toplumun yaşadığı ekonomik kriz ile fakirleşmenin de göstergesidir." 

"KARŞILIKSIZ ÇEKLER DE ARTMAKTA"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede karşılıksız çek sayısının artmasına paralel olarak, karşılıksız çek davalarının da artmakta olduğunu vurguladı.

2006’dan 2016 yılına kadar banka/icar satış konusunda toplam 50 bin 335 dava dosyalandığını, dosyalanan hukuk davaları konuları arasında yer alan karşılıksız çek, tahliye ve tazminat davalarının da önemli oranda arttığını ifade eden Özyiğit, 11 yılda toplam 6 bin 530 karşılıksız çek davasının dosyalandığının açıklandığını kaydetti.

"HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ BAŞKA"

Toplumun yaşadığı ekonomik krize çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine karar ve uygulamaları ile halkı daha da zora soktuğunu belirten Özyiğit, "UBP-DP hükümetinin önceliği vatandaşların refahını artıracak önlemleri değil, lüks makam araçları almak, müşavir ordusuna yenilerini eklemek, yandaşlarına çıkar sağlamaktır" dedi. 

Elektriğe yüzde 20'lere varan zamlar yapıldığını, akaryakıtın 11 ayda 8 kez zamlandığını, bunların temel tüketim maddelerinin de zamlanmasına neden olduğunu, tüm harçların ciddi oranda artırıldığını ifade eden Özyiğit,  vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı önlemler alması gereken hükümetin tam tersini yaptığını ileri sürdü.

"DEVLETİN BÜTÇESİNDEN ÖZEL HARCAMALAR"

Çalışanlara yeterli oranda artış yapmayan, asgari ücreti günün koşullarına göre artırmayan hükümetin diğer yandan devlet olanaklarını har vurup harman savurmaya devam ettiğini savunan Özyiğit, "Başbakan Özgürgün'ün de kamu kaynaklarını özel amaçları için kullandığı Ombudsman tarafından ortaya konmuştur. Kıbrıs Türk halkı bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

(TUĞ/FEZ)

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