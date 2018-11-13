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Özyiğit, Bosna Hersek Zenıca Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür Ve Spor Bakanı İle Görüştü

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC’ye gelen Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mensur Sinanovic ve Dostluk Köprü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmine İmamovic’i kabul etti. 

Özyiğit, Bosna Hersek Zenıca Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür Ve Spor Bakanı İle Görüştü

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC’ye gelen Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mensur Sinanovic ve Dostluk Köprü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmine İmamovic’i kabul etti. 

13 Kasım 2018 Salı 16:15
Özyiğit, Bosna Hersek Zenıca Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür Ve Spor Bakanı İle Görüştü
Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC’ye gelen Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mensur Sinanovic ve Dostluk Köprü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmine İmamovic’i kabul etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan da hazır bulundu. 

Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Sinanovic ve İmamovic’i aralarında görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. 

İki ülkenin eğitim sistemi, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, iki bakanlık arasında eğitim ve kültür alanında işbirliği yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. 

Bu bağlamda iki bakanlık arasında iş birliği sürecinin ileriye taşınması adına da en kısa zamanda ortak komiteler kurulması için çalışma başlatılmasına karar verildi.

Görüşmenin sonunda Bakan Cemal Özyiğit ülkemize özgü Lefkara işlemeli anı tablosunu Sinanovic’e, Sinanovic de bölgelerine özgü hediyeleri Özyiğit’e takdim etti. 

(AK/FEZ)  FOTOĞRAFLI

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