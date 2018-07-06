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Özyiğit:"amacımız Dünya İle Yarışan, Nitelikli İnsan Dokusuna Sahip Bir Toplum Yaratmak”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT KKTC YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI’NIN KAPANIŞ OTURUMUNA KATILDI.

Özyiğit:"amacımız Dünya İle Yarışan, Nitelikli İnsan Dokusuna Sahip Bir Toplum Yaratmak”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT KKTC YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI’NIN KAPANIŞ OTURUMUNA KATILDI.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:09
Özyiğit:

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT KKTC YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI’NIN KAPANIŞ OTURUMUNA KATILDI.

“AMACIMIZ DÜNYA İLE YARIŞAN, NİTELİKLİ İNSAN DOKUSUNA SAHİP BİR TOPLUM YARATMAK”

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun (YÖDAK) organize ettiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının da katkı koyduğu KKTC Yüksek Öğretim Stratejik Planlama Çalıştayı’nın kapanış oturumuna katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüksek öğretimin temel politikalarının belirleme süreci, YÖDAK’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Yüksek Öğretim Denetim Sistemini daha etkin hale getirme konularının işlendiği üç günlük çalıştayın sonunda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke sonuç bildirgesini sundu.

Bakan Cemal Özyiğit kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, eğitimi okul öncesinden başlayarak en tepesine kadar yeniden şekillendirmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bir strateji belirlediklerini ifade etti.

Özyiğit, yüksek öğretimi planlarken Kıbrıs Türk toplumunu dünyaya tanıtacak, dünya ile yarışan, her alanda yetişmiş nitelikli insan dokusuna sahip bir ülke olunduğunu gösterecek ve topluma yön verecek bir yapı oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu belirten Özyiğit, yüksek öğrenimin ülkenin her alanında gelişimine büyük katkı koyduğunu ve üniversitelerin verdiği eğitimin kalitesinin arttırılması hususunda da daha çok adım atılması gerektiğini kaydetti.

Eğitimde kalitenin arttırılması adına YÖDAK’ın konumunun da çok önemli olduğunun altını çizen Özyiğit, “Kendimizi tanımlama,eksikliklerimizi görme ve evrensel değerlere ulaşabilmemiz adına YÖDAK’ın YÖK ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştireceği işbirlikleri de kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.
Özyiğit, yoğun tempoda gerçekleştirilen çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür ederek, sonuçların özelde eğitime genelde ise ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
(GÖZ/YIL)


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