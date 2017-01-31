Özyiğit: “5'li Konferansın Artık Sonuç Almaya Odaklanması Gerekir”

Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 5'li konferansın artık sonuç almaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit yazılı açıklamasında, liderlerin yarın yeniden görüşeceklerini ifade etti ve gelinen aşamada 5'li konferansın kısa dönem içerisinde yeniden toplanması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, "Ancak bunun hazırlığı çok iyi yapılmalı ve sonuç odaklı bir müzakere zemini yaratılmalıdır. Bize göre Burgenstock süreci gibi sonuç almaya odaklanacak bir zirvenin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır" dedi.

Sağlanan ilerlemelerin heba edilmemesi ve sonuca varılması için tüm taraflara çok önemli görev ve sorumluluk düştüğünü ifade eden Özyiğit, "Özellikle Yunanistan ve Türkiye gelinen aşamayı bir çözümle taçlandırmak yerine, başka hesaplarla oyalamaya çalışırlarsa bugüne kadar sağlanan ilerlemeler ve ortaya konan çabalara yazık edilecektir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın 'Yeni bir Zürih'e imza atmam' ve 'Kıbrıs'ta çözüm zemini yok' ifadeleri ile TC'li yetkililerin 'Kanla aldık, kanla veririz', ile 'Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmasa da, asla vazgeçmeyiz' şeklindeki söylemlerinin çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet ettiği görüşünü ifade eden Özyiğit, bu söylemlerde bulunan kişilerin ya Garanti ve İttifak Antlaşmalarının içeriğini bilmediklerini, ya da kafalarında başka ajandalar olduğunu gösterdiğini söyledi.

(ÖZ/ŞEB)