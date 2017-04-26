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26 Nisan 2017 Çarşamba 14:29

Özyiğit: "Yiğit Bulut Bir Kez Daha Haddini Aşmıştır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un, TRT Haber kanalında yayınlanan “Derin Analiz” programında KKTC ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sözlerini sert şekilde eleştirerek, &#34;Yiğit Bulut bir kez daha haddini aşmıştır&#34; dedi.

Özyiğit: 'Yiğit Bulut Bir Kez Daha Haddini Aşmıştır'
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un, TRT Haber kanalında yayınlanan “Derin Analiz” programında KKTC ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sözlerini sert şekilde eleştirerek, "Yiğit Bulut bir kez daha haddini aşmıştır" dedi.

Bulut'un “KKTC, Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir” ile “Rumlara da suyu biz veriyoruz, elektriği biz veriyoruz masraflarınızı Türkiye ödüyor sonuçta” söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığı gibi, bilgi açısından da çok ciddi hatalar içerdiğine dikkat çeken Özyiğit, köhnemiş zihniyetin bir ürünü olan bu söylemlerin Kıbrıs Türk toplumuna hem hakaret hem de saygısızlık olduğunu vurguladı.

Özyiğit, Yiğit Bulut'un şahsının dikkate alınmayabileceğini, ancak tuttuğu makam açısından açıklamalarının da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

KKTC’de oluşturulan çarpık yapıdan, yağma, vurgun, talan düzeninin oluşmasından, kendi kendini yöneten bir yapıda olmamasından buradaki yetkililer kadar gelmiş geçmiş TC hükümetlerinin de payı olduğunu savunan Özyiğit, ekonomisi ile demokrasisi ile güçlü bir yapıya ulaşmak için çaba gösterilmesi gerekirken, tam tersine mevcut durum üzerinden vazife çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özyiğit, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde bir çözüm için uğraş verilirken, dahası Türkiye'nin resmi tezinin de bu olduğu açıklanırken, vilayetten bahsedilmesinin yanlışlığına ve anlamsızlığına vurgu yaparak, "Yiğit Bulut'un açıklamaları kendi görüşünü mü yansıtmaktadır, yoksa bir politika değişikliğine mi gidilmektedir. Şunu net olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, TDP olarak ilhak, Enosis ve taksime kesinlikle karşıyız" dedi.

Kuzey Kıbrıs'taki bazı bilindik kesimlerin tavır ve davranışlarının da bu tür açıklamalara çanak tuttuğunu savunan Özyiğit, bu tür açıklamaları yapanlar kadar, buna çanak tutan, karşı çıkmayan kişilerin de yapılan bu saygısızlığa ortak olduklarını iddia etti.

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