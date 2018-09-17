Özyiğit Yeni Eğitim Öğretim Yılının Açılışında İlk Ders Zilini Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda Çaldı

İLKÖĞRETİMDE İLK DERS ZİLİ ÇALDI



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ilk ders zili çaldı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yeni eğitim öğretim yılının açılışında ilk ders zilini Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda çaldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı ve andın okunmasının ardından öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Bakan Özyiğit uzun yıllar Atatürk İlkokulu’nda görev yaptığını ve okul müdürlüğü döneminde öğretmen arkadaşları ile birlikte canla başla çalışarak birçok şey gerçekleştirdiklerini belirterek, o gün olduğu gibi bugün de canla başla çalışacaklarını, tek hedeflerinin öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak olduğunu ifade etti.



Ülkenin geleceğini oluşturacak çocuklar sayesinde ülkede insanların el ele, kol kola girip nereden geldiğine bakmadan hep birlikte kardeşçe dostça yaşayacaklarını vurgulayan Özyiğit, önemli bir görev üstlenen öğretmenlerin yetiştireceği çocuklarla ülkenin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına dikkat çekti.



“ŞİMDİ DAHA ÇOK ÇALIŞARAK KISA SÜREDE VAR OLAN SORUNLARI ÇÖZÜP SİZLERE DAHA SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ”

Daha önce yapıldığı gibi hiçbir bahanenin arkasına saklanmadığını ve eğitimde bir takım sıkıntıların var olduğunu açıkça dile getirdiğini söyleyen Özyiğit, bu sıkıntı ve sorunların el birliği ve iyi niyet ile aşılacağına dikkat çekti.



Özyiğit, “Şimdi daha çok çalışarak kısa sürede var olan sorunları çözüp sizlere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sağlayacağız” dedi ve bilimsel, demokratik, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda bu yoldan ödün vermeden eğitime yön vermeye devam edeceklerini yineledi.



Özyiğit ayrıca eğitimin bu yıl tartışılması gerektiğini ifade ederek, yapılacak tartışmaların sonucunda ortaya çıkacak uzlaşıları yasal çerçeveye oturtarak ülke geleceğini doğru zeminde şekillendireceklerini de sözlerine ekledi.



Cemal Özyiğit konuşmasının sonunda okulun ilk gününde bu heyecanı daha önce görev yaptığı okulda yaşamak istediğini bu yüzden de çok mutlu olduğunu kaydederek, yeni eğitim öğretim yılının ülkeye hayırlı olmasını ve başarılarla dolu bir yıl geçmesini temenni etti.