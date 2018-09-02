Özyiğit yarın Ankara’ya gidiyor

EĞİTİM BAKANI MEVKİDAŞLARI ERSOY VE SELÇUK’LA GÖRÜŞECEK



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın akşam Ankara’ya gidecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özyiğit, 4 Eylül Salı günü mevkidaşları TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşecek.

Ercan Havaalanı’ndan Ankara’ya yarın akşam 22.50’de hareket edecek Özyiğit, salı günü ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek. Özyiğit-Ersoy görüşmesi saat 10.30’da olacak.

Özyiğit aynı gün saat 12.00’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşecek. Özyiğit, Selçuk’un onuruna vereceği öğle yemeğine de katılacak.

Bakan Özyiğit’in salı akşamı saat 19.45’te adaya dönmesi bekleniyor.

