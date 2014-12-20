Özyiğit: “Verilen Sözler 2015 Bütçesine Yansımadı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen 2015 yılı bütçesinin, hem 2015 yılının tıpkı 2014 gibi zor geçeceğinin, hem de Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun çeşitli kesimlere verdiği sözleri yerine getiremeyeceğinin göstergesi olduğunu savundu.

2015 mali yılı bütçesinin aylar öncesinden o günkü döviz kurlarına göre hazırlandığını, ancak son günlerde dövizde önemli bir artış meydana geldiğini belirten Özyiğit, dövizde meydana gelen yükselişin, daha şimdiden 2015 bütçesini küçülttüğünü, bu durumun halka ekonomik olarak olumsuz yansıyacağı gibi, hükümet ve Başbakan tarafından verilen sözlerin de havada kalacağının işareti olduğunu vurguladı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanı olup CAS’ta çalışanlara Ocak ayında işe alınacakları sözü verdiğini, ancak bu kişilerin işe nasıl alınacakları konusunun halen havada olduğunu belirten Özyiğit, Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ eski çalışanlarının “gasp edilen maaş ve kademe ilerlemesi ile intibak sorunlarının” da nasıl çözüleceğinin netleşmediğini belirtti.

“ÜRETİCİ SÖZ DEĞİL, İCRAAT BEKLİYOR”

Çiftçi, hayvancı ve narenciye üreticilerine verdiği ödeme sözünü zamanında yerine getiremeyen Başbakan Yorgancıoğlu’nun 15 gün daha ek süre talep ettiğini anımsatan Özyiğit, “Bütçe ortada, Sayın Başbakan sözünü tutmak ve üreticilere hak ettiği ve çoktan alması gereken alacaklarını ödemek için kaynağı nereden bulacak” diye sordu.

Üreticiye verilmesi gereken 8 milyon 200 bin TL’lik mazot parasının da halen ödenmediğini belirten Özyiğit, “Bu ödenek de 2015 bütçesinden ödenerek, çiftçinin parasından mı çalınacak” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı bütçesinin 2014 Aralık ayı itibarı ile 50 milyon TL açık verdiğini, Çiftçiler Birliği’nin, 2015 bütçesinin de Ağustos ayı içerisinde biteceğini öngördüğünü belirten Özyiğit, “Bu durum, CTP-DP hükümetinin üreticiyi tamamen gözden çıkardığının göstergesidir” dedi.

Özyiğit, hayvan hastalıkları ile mücadelede gereken 90 milyon TL’lik kaynağın da nerede olduğunu sordu. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP-DP Hükümeti’nin zamanında yapmadığı ödemelerden dolayı 2014 yılı içerisinde büyük mağduriyete uğrayan üreticilerin hükümetten artık söz değil, icraat beklediklerini kaydetti.

Hükümetin, taşımacılar ile Hava Trafik Kontrolleri Sendikası’na da taleplerinin karşılanacağı yönünde sözler verdiğini, ayrıca yurtdışında okuyan öğrencilerin burs ücretlerinin ödemelerinin de birkaç ay geriden yapıldığını anımsatan Özyiğit, zamanında yapması gerekenleri yapmayan hükümet ile Başbakan’ın günü kurtarmak adına her kesime sözler verdiğini, ancak verilen sözleri karşılayacak kalemlerin çoğunun 2015 bütçesine konulmadığını kaydetti.

“GÖÇ YASASI”

2015 bütçesinde “Göç Yasası” ile ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını da belirten Özyiğit, muhalefette bu yasaya karşı çıkan CTP ile DP’nin hükümete gelince bu yasayla ilgili izledikleri tutumun, samimiyetsizliklerinin göstergesi olduğunu iddia etti.

“AKARYAKITTAKİ İNDİRİM YETERSİZ”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, dünya petrol piyasasında fiyatların yarı yarıya düştüğünü, ancak CTP-DP hükümetinin akaryakıta bu oranda bir düşüş yapmadığını kaydetti.

Dünya’da petrol fiyatlarının 115 dolardan 60 doların altına inerek son 5 yılın en düşük seviyesine geldiğine dikkat çeken Özyiğit, akaryakıta yapılan indirimin bu oranın altında olduğunu belirtti.