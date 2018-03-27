ÖZYİĞİT TİYATRO SANATÇILARI İLE BİR ARAYA GELDİ… “ORTAYA KOYDUKLARI OYUNLARLA TOPLUMA YÖN VERİYOR, GELECEĞE IŞIK TUTUYORLAR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve diğer tiyatro ekiplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tüm tiyatro camiasının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayan Cemal Özyiğit, tiyatro sanatçılarının kısıtlı olanaklara rağmen ortaya koydukları oyun ve eserlerle büyük bir mücadele verdiğini, topluma yön verdiklerini söyledi.

Tiyatro sanatçılarının aslında öğretmen gibi birer eğitimci olduğuna ve sanatla dramayı birleştirerek geleceğe ışık tuttuklarına dikkat çeken Özyiğit, toplumun doğru şekilde yönlendirilmesinde tiyatronun ciddi katkılarının olduğunu ifade etti.

Sorumluluklarının sadece Devlet Tiyatroları olmadığının, tiyatro sanatını icra eden tüm birey ve kurumların kendileri için önemli olduğunun altını çizen Özyiğit, Kıbrıs Türkü’nün varlığının, kültürünün ve sanatının gelecek nesillere aktarılarak toplumun tüm kesimi ile buluşturulması hususunda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevlerin bilincinde olduklarını belirtti.

“NİYETİMİZ KIBRIS TÜRK TİYATROSU’NA SAĞLIKLI ŞEKİLDE HİZMET EDEBİLECEK BİR YUVA KAZANDIRILMASI”

Bakan Özyiğit, Devlet Tiyatroları’nın 19 yıldır sahnesiz kalmasının toplum adına büyük bir ayıp olduğunu, devlet olarak kendilerine düşen görevin bu ayıbı bir an önce ortadan kaldırarak Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na en sağlıklı şekilde hizmet edebilecek bir yuva kazandırılması olduğunu vurguladı ve bunun öncelikli olarak hükümet programına konulduğunu söyledi.

Okullara yönelik olan tiyatro gösterilerinin çocuk psikolojisi ve pedagojisi açısından mutlaka değerlendirilerek sunulması gerektiğini söyleyen Özyiğit, tiyatro ve dramanın eğitim müfredatına yerleştirilmesi için gelen önerileri değerlendireceklerini dile getirdi.

“SANATÇILAR İLE BİRLİKTE GÜÇ BİRLİĞİ”

Bakan Özyiğit, tiyatro alanında var olan sıkıntıların bilincinde olduklarını, sıkıntıları gidermek ve toplumun tiyatro sanatına ulaşmasını sağlamak adına da sanatçılar ile birlikte güç birliği yaparak bu sıkıntıları aşacaklarına inandığını belirtti.

Tiyatro sanatçıları ise, tiyatrocular olarak birçok sorunları olduğuna dikkat çekerek, bu sorunları aşmanın yollarını aradıklarını söyledi.

Tiyatro alanında örgütlenme ve verdikleri mücadeleyi daha da güçlendirme vurgusu yapan sanatçılar, devletin kültür, sanat ve tiyatroya gereken önemi vermesi gerektiğini söyledi.

Okullarda sahnelenen bazı oyunların bilgileri dahilinde olmadığını ve çocuklar için uygun olup olmadığı konusunda tedirgin olduklarını dile getiren sanatçılar, yetkililer tarafından gerekli denetimin yapılmasını da talep etti.

Sanatçılar toplantının sonunda Bakan Özyiğit’e kendilerini kabul ettiği ve sorunlarını dinlediği için teşekkür etti.