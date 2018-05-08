Özyiğit, Temiz Enerji Konferansı’na Katılmak Üzere Ülkeye Gelen Profesörleri Kabul Etti!



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 16. Uluslararası Temiz Enerji Konferansı’na katılmak üzere ülkeye gelen New York Fredonia Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziya Arvavut ile Asistan Prof. Gentian Buzi’yi kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferans ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili Bakan Özyiğit’e bilgi veren Arnavut, konferansın insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel problemlere çözüm sağlayacak bir platform olacağını belirtti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise üniversitelerin son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile önemli konulara dikkat çekti.

“Dünya ve ülkemiz üzerinde sürdürülebilir bir gelecek yaratabilmek adına enerji kullanma yöntemlerimizi değiştirmemiz kaçınılmazdır” diyen Özyiğit bu bağlamda yenilenebilir enerji kullanımı, yeşil ve sürdürülebilir enerji kullanan binalar, enerji yönetimi, güneş enerjisi ile birlikte enerji depolama ve dağıtımı konuları üzerinde durulması gerekildiğini söyledi.

Bakan Özyiğit ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kamu okullarında da uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu ve bilgi aldı.

16. Uluslararası Temiz Enerji Konferansı 9 – 11 Mayıs tarihlerin arasında Salamis Bay Conti Hotel’de düzenlenecek ve enerji verimliliği, güneş termal enerjisi, güneşten deniz suyu arıtma, rüzgar enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri konuları ele alınacak.

