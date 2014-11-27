Özyiğit, Rusya Büyükelçisiyle Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden Rusya Federasyonu’nun Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile görüştü.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Milletvekili Zeki Çeler ile TDP Dışilişkiler Sekreteri Deniz Birinci yer aldı.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamaya yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.