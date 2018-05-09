Özyiğit ÖSYM Başkanı Özer İle Görüştü!

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI CEMAL ÖZYİĞİT’İN ANKARA TEMASLARI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit resmi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da ilk görüşmesini TC Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile gerçekleştirdi.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede ÖSYM gibi benzeri bir yapının KKTC’de de kurulması yönünde görüş alışverişinde bulunularak, oluşturulacak heyetlerle çalışma yapılması yönünde adımlar atıldı.



Bakan Özyiğit, sınavları merkezileştirecek ve belli bir standart getirecek, ÖSYM gibi bir merkezin KKTC’de kurulması hedefinde olduklarını belirtti.



Prof. Dr. Mahmut Özer ise KKTC’ye gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Bakan Özyiğit öğleden sonra da Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr.Yekta Saraç ile görüşecek. Özyiğit daha sonra Anıtkabir’i de ziyaret ederek mozoleye çelenk koyacak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak.



