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Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”

Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”

''ÜLKEMİZE YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BURAYA SORUNLAR DEĞİL KAZANIMLAR GETİRMESİ LAZIM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Kayıt Kabul Tüzüğü ile hedefimiz, üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması” dedi.
Özyiğit, Kayıt Kabul Tüzüğü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, yükseköğrenimde öğrenci kalitesinin arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı öğrencilerin kayıt kabulüne yönelik hazırlanan tüzüğün, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek, önümüzdeki akademik yıldan itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacağını açıkladı.

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Üçüncü ülke vatandaşı yabancı öğrencilerin üniversitelere kayıt kabulü ile ilgili bugüne kadar herhangi bir tüzüğün hazırlanmadığının altını çizen Özyiğit, göreve geldikleri andan itibaren yükseköğrenimde kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalar doğrultusunda da yabancı öğrencilerin ülkedeki üniversitelere kayıt kabulüne yönelik birtakım kriterler getirildiğine dikkat çekti.
Özyiğit, YÖDAK ile bakanlığın koordineli çalışmaları ile hazırlanan kayıt kabul tüzüğünün, 19 Nisan 2018 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildiğini ifade ederken, tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte 2018-2019 akademik yılından başlayarak yabancı öğrencilerin tüzük içerisinde belirlenen kriterlere göre ülkedeki üniversitelere kayıt yaptıracağını söyledi.
Yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda ülkelere göre akademik kriterler getirildiğine ve bu kriterler ile birlikte ülkeye gelecek yabancı öğrencilerin kalitesinin artacağına dikkat çeken Cemal Özyiğit, ”Hazırlanan tüzükle getirilen akademik kriterler yükseköğrenimde kaliteyi arttıracaktır” vurgusu yaptı.

“ÜLKEMİZE YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN BURAYA SORUNLAR DEĞİL KAZANIMLAR GETİRMESİ LAZIM”
Kayıt kabul sisteminin hazırlanıp uygulamaya konulmasının ardından “Öğrenci Takip Sistemi”nin de hayata geçirileceğini, bu sistem üzerinde bakanlık olarak ilgili kurumlarla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özyiğit, şöyle devam etti:
“Kayıt dışı çalışan ve sosyal sorunlara neden olan öğrencilerin önüne geçilmesi ve öğrenci kalitesinin arttırılması adına önemli bir adım atılmıştır. Ülkemizdeki yükseköğrenim faaliyetleri hepimiz için fırsattır. Fakat yurtdışından gelen öğrencilerin buraya sorunlar değil kazanımlar getirmesi lazım. Bu anlamda bu gibi uygulamaları hayata geçirecek çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.”
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 15:57
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