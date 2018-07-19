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Özyiğit, İskele TMK Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İskele Türk Maarif Koleji için başka bir bölgede ayrı bina yapılacağını açıkladı.

Özyiğit, İskele TMK Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İskele Türk Maarif Koleji için başka bir bölgede ayrı bina yapılacağını açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Özyiğit, İskele TMK Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İskele Türk Maarif Koleji için başka bir bölgede ayrı bina yapılacağını açıkladı.
Özyiğit, bina yapımı için arazi devir işlemlerinin yapıldığını, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından İskele TMK binasının yapımına başlanacağını belirtti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, İskele ve Pamuklu’da okullarda incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit; İskele’de, okullarda devam eden tamirat ve tadilatların son durumunu yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile de bir araya gelen Özyiğit, yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar bölge okullarının bütün eksikliklerinin giderileceğini ifade etti.
Ülke olarak mali kaynakların kısıtlı olduğu bir dönem geçirilmesine rağmen eğitimin ihtiyaçlarının giderilmesi adına bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve kararlılıkla adımlar atılacağını söyleyen Özyiğit, ülkenin duyarlı insanlarını da eğitimin çağdaş seviyelere çıkarılması için katkı koymaya çağırdı.
Özyiğit, İskele merkez okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve Bekirpaşa Lisesi’nde gerek duyulan ek derslik binalarının yapımı için bakanlık ve belediyenin uyumlu bir şekilde çalışacağını belirterek, İskele Belediyesi ve diğer yerel yönetimlerle birlikte eğitime ortak katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.
PAMUKLU
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit; Pamuklu’da, bakanlığa bağlı eski okul binasında inceleme gerçekleştirerek, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile görüş alışverişinde bulundu.
Bina ile ilgili bir takım sıkıntılar ve huzursuzluk yaşandığını kaydeden Özyiğit, bölgeyi yerinde ziyaret ettiğini, gerekli bilgileri aldıktan sonra sıkıntıların giderilmesi adına gereken adımları atacaklarını söyledi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 15:49
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