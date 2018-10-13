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Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı

Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:59
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı

ÖZYİĞİT KONFERANSTAKİ KONUŞMASINDA KUZEY KIBRIS’IN DOĞU AKDENİZ’DE ÖNEMLİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİĞİNİ BELİRTTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren ISESCO Teşkilatı tarafından düzenlenen “ISESCO 13. Eğitim, Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fas’ın Başkenti Rabat’ta ISESCO Merkezi içerisinde düzenlenen konferansa, 54 üye ülke ve 3 gözlemci üye ülkelerin Eğitim, Bilim, Kültür ve İletişim Bakanları ile birlikte, temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.
Teşkilatın politikaları ve stratejileri hakkında katılımcılara bilgi verilmesiyle başlayan konferans üye ülke temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, konferansta yaptığı konuşmada, KKTC’nin eğitim ve kültür alanları hakkında bilgi verdi.
Kuzey Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de önemli bir yüksek öğretim merkezi haline geldiğini belirten Özyiğit, yükseköğretimin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.
145 farklı ülkeden yaklaşık 100.000 öğrencisi, 65 farklı ülkeden akademisyenleri olan Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretimin uluslararası karakteri ve çeşitliliğinin açıkça görülmekte olduğunu söyleyen Özyiğit, ayrıca üniversitelerimizde eğitim görmek isteyen üye devletlerden öğrencilere “Eğitim Değişim Programı” kapsamında burs verildiğini ve bu sayının 2018 yılında 10’dan 20’ye çıkarıldığını aktardı, yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine inanç belirtti.
Bakan Özyiğit ayrıca, KKTC hükümetinin Kıbrıs’ta kültüre ve kültür mirasının korunmasına büyük önem verdiğini vurgulayarak, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs’ın, İslami kültürel miras dahil olmak üzere, çeşitli kökenlerden önemli kültürel miraslara sahip olduğunu, hükümet olarak bu mirası korumak için de çalıştıklarını belirtti. Özyiğit, kültür alanında üye devletler ve ISESCO ile işbirliği yapabileceklerini ve bu ilişkilerin arttırarak genişletilebileceğini de kaydetti.
Kuzey Kıbrıs ile üye devletler arasındaki işbirliğinin eğitim ve kültür dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Özyiğit, bu işbirliğinin ekonomi, ulaşım, turizm, spor gibi alanlarda da daha fazla geliştirilebileceğini söyledi.
TEMASLAR
Bakan Özyiğit, Konferansın yanı sıra Fas Kültür ve İletişim Bakanı Mohamed Laaraj, ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri ve Azerbaycan Kültür Bakanı Dr. Garayev Abulfas Mursal Oglu başta olmak üzere konferansa katılan bazı üye ülkelerin Eğitim ve Kültür Bakanları ile ülkelerarası öğrenci değişim programları ve ülkemizdeki yükseköğretim olanakları ile ilgili görüş alışverişinde de bulundu.
Cemal Özyiğit ayrıca konferansın ve temaslarının ardından TC Rabat Büyükelçisi Ethem Berkan ÖZ ile de biraraya geldi.
 

Son Güncelleme: 13.10.2018 18:34
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