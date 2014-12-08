Özyiğit: “İnsanımız Borçlanarak Yaşamını Sürdürmekte”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Merkez Bankası Risk Merkezi verilerinin, vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmek için borçlandığını gösterdiğini söyledi.

Özyiğit, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 2014’ün üçüncü çeyreğinde çek yasağına girenlerin sayısının, 2013’e göre arttığını belirterek, tasarrufu öngören 2015 bütçesinin de kötü gidişe dur diyecek içerikte olmadığını savundu.

Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün başlanan 2015 bütçesinin halkın daha da fakirleşeceğini ve yaşamlarını borçlanarak idame ettirmek zorunda kalacaklarını gösterdiğini iddia etti.

2015 bütçesinin, 2014 bütçesinin ilk haline göre yüzde 8.5 oranında artırıldığını, halbuki ülkedeki enflâsyonun yüzde 10’nun üzerinde olduğunu söyleyen Özyiğit, enflâsyonun altında artırılan bütçenin halkın daha da fakirleşeceğinin işareti olduğunu dile getirdi.

Enflâsyonun altında artırılan bütçeyle halk daha da fakirleşeceği için tüketim harcamalarının düşeceğini ve bütçe gelirlerinin azalacağını söyleyen Özyiğit, halk harcamaz ve tüketmezse ekonominin nasıl büyüyeceğini sordu.

2015 iç kaynaklı bütçenin yüzde 83.87’si ile genel bütçenin yüzde 75’inin personel giderleri ile cari transferlere ayrıldığını, bunun da yatırımlara çok az bir kaynağın ayrıldığının göstergesi olduğunu kaydeden Özyiğit, rakamların, toplumun yaşam kalitesine artış değil, düşüş geleceğini gösterdiğini belirtti.

“FAZLA MESAİLERE ÖNLEM ALINMADI”

2015 bütçesinde 2014 yılı bütçesinde olduğu gibi fazla mesailer için 50 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını belirten Özyiğit, 2014’te fazla mesailere 50 Milyon TL ayrılmasına rağmen yıl sonunda bu rakamın 70 Milyon TL’nin üzerinde olacağını, önlem alınmadığı için bu durumun benzerinin 2015 yılında da yaşanacağını söyledi.

“TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI YATIRIMLARI İÇİN BÜTÇEDE KAYNAK YOK”

Bütçe gelirleri içinde 50 milyon TL’lik bir gelirin Telekomünikasyon Dairesi’nden geldiğini, ancak buna karşın Telekomünikasyon alt yapı yatırımları için bütçede kaynak ayrılmadığını belirten Özyiğit, büyük yatırımlar Türkiye kaynaklı olduğu için, ihalelerin yine Ankara’da açılacağını ve yerel işletmelerin mağdur edileceğini savundu.

Hükümet programında Telekomünikasyon Dairesi’nin özerkleştirilmesinin öngörüldüğünü ancak hükümetin icraatlarının tam tersine ‘özelleştirme’ yönünde olduğunu iddia eden Özyiğit, Tel Sen’in, daireyi ayakta tutmak adına halktan yardım talep ettiğini söyledi.

“İNSANIMIZ BORÇLANARAK HAYATINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞMAKTA”

Merkez Bankası Risk Merkezi verilerinin, vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmek için daha çok borçlandığını, borçlarını zamanında ödeyemedikleri için de tahsili gecikmiş alacakların arttığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, ayrıca 2014 yılında tüketici kredilerinin yüzde 20, kredi kartı kredilerinin de yüzde 6 arttığını, bunun da ülke insanının sürekli borçlandığının göstergesi olduğunu söyledi.

“ÇEK YASAKLARI ARTTI”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 2014 yılının üçüncü çeyreği sonunda çek yasağına girenlerin sayısında 2013’e göre yüzde 5.5 arttığını iddia etti. Özyiğit, “Bu rakamlar ‘ekonomi iyiye gidiyor’ diyen Başbakan Özkan Yorgancıoğlunu yalanlamaktadır. Açıklanan rakamlar ekonomide ileri değil, geriye doğru bir gidişin olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Cemal Özyiğit, “Halkın daha da fakirleşmesini ve yalnızca halktan tasarrufu öngören bu bütçeye destek vermemiz mümkün değil” dedi.