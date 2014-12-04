Özyiğit: “Hükümet Üreticileri Perişan Etti”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede son yıllarda izlenen bilinçli ve sistemli bir politika ile üretimin yok edilmeye çalışıldığını savundu.

TDP olarak üreten, alın teri ile geçinen kesimlerin yanında olduklarını belirten Özyiğit, üreticinin gerçek anlamda efendi olacağı bir düzen için mücadele ettiklerini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit ile milletvekili Hüseyin Angolemli’den oluşan TDP heyeti bugün, Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek, başkan Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tarım sektörünün özellikle son yıllarda bilinçli ve sistemli bir şekilde üretimden koparılmaya çalışıldığını savunarak, bunun da alınan talimat ve imzalanan protokol gereği yapıldığını söyledi.

Özyiğit, ülkede kimin üreticilerin yanında, kimin karşısında olduğunun artık iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

“KURAKLIK PARASI ÇOK GEÇ ÖDENDİ”

Çiftçilerin kuraklık paralarının çok geç ödendiğini, üreticilerin büyük bölümünün halen parasını alamadığını belirten Özyiğit, bu nedenle çiftçilerin ekim yapabilmek için borçlanmak zorunda kaldığını, alınan paraların da borçları kapatmaya bile yetmediğini ifade etti.

Hükümetin 8 milyon 200 bin TL’lik mazot desteğini de ödemediğini belirten Özyiğit, “Bunu da herhalde gelecek yılın ortasında öderler” ifadelerini kullandı.

“PLANLI TARIM POLİTİKASI YOK”

Planlı bir tarım politikası olmayan Hükümet ile Tarım Bakanlığı’nın tamamen günü kurtarmaya yönelik bir politika izlediğini ifade eden Özyiğit, kuraklık olacağı çok önceden belli olmasına rağmen hükümetin aylarca üzerine düşeni yapmadığını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN GELECEK SU...”

Konuşmasında Türkiye’den gelecek su konusuna da değinen Özyiğit, suyun kimin tarafından yöneticiliği konusunda TDP olarak net bir duruşları olduğunu belirterek, “Bu su mutlaka devlet ve yerel yönetimler işbirliğinde bizim tarafımızdan yönetilmelidir” dedi.

Özyiğit, suya yüksek ücret biçilmesi durumunda, hem halkın ekonomik olarak olumsuz etkileneceğini, hem de üreticinin tükenme noktasına geleceği uyarısı yaptı.

İcar edilen arazi konusunun da toplumun kanayan yaralarından biri olduğunu belirten Özyiğit, bu icarların büyük oranda partizanca yapıldığını, CTP döneminde de UBP döneminde de bu durumun değişmediğini öne sürdü. Özyiğit, şeffaf ve adaletli yapılması gereken bu icarların en az 2 yıllık olması gerektiğini de kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, hükümetin birçok konuda olduğu gibi üreticilere de verilen sözleri tutmadığını belirtti.

Angolemli, Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu’nun tam bir yıl önce bütçe görüşmeleri sırasında vergisiz ve renksiz mazot konusunu çözeceği yönünde söz verdiğini, ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen verilen sözün tutulmadığını belirtti.

Angolemli, “Hükümet maalesef çiftçinin, hayvancının sıkıntılarını görmezden gelmektedir” dedi.

Narenciye üreticilerinin geçtiğimiz hafta alacaklarını alamadığı için meclis önünde eylem yaptıklarını, Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu “Bütçede para yok” darken, aynı saatlerde Başbakanın ödeme sözü verdiğini anımsatan Angolemli, hükümetin büyük bir sınavla karşı karşıya olduğunu söyledi.

KELLE

Çitçiler Birliği başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’ye ziyaretten dolayı teşekkür etti. Kelle, meclisteki vekillerin temsiliyetlerinin önemine değinerek, TDP’nin üreticilerin sorunlarına hassas olduğunu söyledi.

Kırsal kesimdeki yaşayanların artık ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Kelle, hükümetin de kırsal kesime önem vermesi gerektiğine dikkat çekerek, tarıma ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, bu yıl tarıma ayrılan denk bütçenin Eylül ayında bittiğini belirtti.

Rezerv arazilere de değinen Kelle, bu arazilerin sürekli olarak birilerine oy karşılığı peşkeş çekildiğini iddia ederek, bu konuda yaşanan sıkıntıları aktardı.

Kelle, Vakıflar İdaresi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve kuraklıktan dolayı mağdur olan üreticilerin icarlarında bulunan arazilerin yine eski icar sahiplerine verilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirterek, Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

Kelle şöyle devam etti;

“Hükümet edenler bize verdiği sözleri tutmuyor. Ülkemizde son iki yılda büyük bir kuraklık yaşandı. Üretici bu kuraklık karşısında büyük bir mücadele verdi. Bu mücadele sonunda kazanılan bir hak vardı. Hükümet çıkıp kuraklık paralarını ödedi diye açıklama yaptı ama program hatasından dolayı halen üreticinin hesabını kuraklık paraları yatmadı. Bize ‘kuraklık paralarını ödedik’ diyen hükümet bürokrasi engeline takıldı.

Gerek TÜK gerek Tarım Bakanlığı üretici için hızlı şekilde çalışmalıdır. Çiftçiler Birliği olarak konunun yakından takipçisi olacağız. Tarımda geç kalma gibi bir durum yoktur. Üreticilere Doğrudan Gelir Desteği’nin düzenli ödenmemesinden dolayı sıkıntılar var. Şimdi ekim zamanı ve üreticinin şimdi alması gereken para halen ödenmedi. Gününde ödenmeyen paranın sonra ödenmesinin bir anlamı yoktur. Bu sorunları meclise taşımak ve emekçinin gücünü mecliste hissettirmek istiyoruz. Kırsal kesimi, üreten kesimi meclise taşıdığınız zaman çözüm olur.”