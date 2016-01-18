Özyiğit: “Hükümet, ‘Halk Düşmanlığı’ Yapıyor”

ÖZYİĞİT: “HÜKÜMET, ‘HALK DÜŞMANLIĞI’ YAPIYOR”





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dünyada ham petrol fiyatlarının son 10 yılın en düşük seviyesine inmesine karşın, Kuzey Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarında halen indirime gidilmediğini, akaryakıtta yapılan üç kuruşluk indirimin ise olması gerekenin çok altında olduğunu kaydetti.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, son iki yıllık dönemde petrol fiyatları yüzde 200 oranında düşerken, bu düşüşün elektrik ile akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadığını belirtti. Özyiğit, bunun resmen “halk düşmanlığı” olduğunu savundu.

CTP-UBP Hükümeti’nin dünyadaki ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre, her 15 günde bir akaryakıt fiyatlarına, 3 ayda bir de elektrik fiyatlarına düzenleme yapma sözü verdiğini anımsatan Özyiğit, elektrik düzenlemesi ile ilgili sürenin yarın dolacak olmasına rağmen halen düzenleme yapılmadığını belirtti.

Akaryakıta yapılan düzenlemenin ise göstermelik olduğunu, petroldeki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığını kaydeden Özyiğit, Türkiye’de geçen hafta 10 kuruşluk indirim yapılırken, KKTC’de sadece 3 kuruşluk indirim yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özyiğit, dünyada ham petrol fiyatları düşmeden önce Türkiye’deki akaryakıt fiyatları ile KKTC’deki akaryakıt fiyatları arasında uçurum olduğunu, dünyada düşen ham petrol fiyatlarına paralel olarak, Türkiye’de peş peşe yapılan indirimlerle akaryakıtın litre fiyatının neredeyse KKTC’deki emsallerinin fiyatlarına yaklaştığını belirtti.

Tarım, sanayi ve ulaşıma kadar birçok sektörü etkileyen motorin fiyatlarında indirime gidilmemesinin de düşündürücü olduğunu ifade eden Özyiğit, hükümetin elde ettiği haksız kaynağı nerede kullandığını sordu.

Ham petrol fiyatlarının varilinin 115 ABD Doları olduğu zaman, o dönemki UBP Hükümeti’nin elektriğe yaptığı % 20’lik zammı eleştiren CTP’nin, 2013 yılında hükümet olur olmaz elektriğe % 30 zam yaptığını anımsatan Özyiğit, petrolün varil fiyatının bugün 115 Dolar’dan 30 Dolar’ın altına inmesine rağmen gerekli indirimlerin yapılmamasının, hükümetin halkını düşünmediğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında 2015 yılında % 25 değer yitirmesi yanında, 4 yıldır yeterli maaş artışı alamayan çalışan ve emeklilerin ekonomik bakımdan çok zor durumda olduğunu, asgari ücretin yıllardır “sefalet” düzeyinden kurtarılamadığını söyleyen Özyiğit, açlık sınırının bugün için 2 bin 900 Türk Lirası olduğuna dikkat çekerek, hayat pahalılığına direkt etkisi olan akaryakıt fiyatları ile elektrik fiyatlarında gerekli indirimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.