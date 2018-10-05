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Özyiğit: “Hedefimiz Daha Kurumsal, Dengeli Ve Sürdürülebilir Eğitim”

Özyiğit: “Hedefimiz Daha Kurumsal, Dengeli Ve Sürdürülebilir Eğitim”

05 Ekim 2018 Cuma 07:06
Özyiğit: “Hedefimiz Daha Kurumsal, Dengeli Ve Sürdürülebilir Eğitim”


“KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENİ SÖMÜRGE DÖNEMİNDE ATATÜRK DEVRİMLERİNİ HALKA BENİMSETMEYE ÇALIŞTI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, hedeflerinin eğitime “daha kurumsal, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı” kazandırmak olduğunu söyledi.

Özyiğit, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin okulun yanı sıra toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem açısından 5 Ekim tarihinin öğretmenlik mesleği açısından evrensel bir önemi olduğunu söyledi. Özyiğit, Kıbrıs Türk öğretmeninin sömürge döneminde Atatürk devrimlerini benimsemiş halka benimsetmeye çalıştığını belirtti.

Dünya Öğretmenler Günü’nün 5 Ekim 1995’ten itibaren KKTC’de de kutlandığını kaydeden Özyiğit, “O zamandan beri bazı çevreler bugünün kutlanmasını Atatürk’e saygısızlık olarak lanse etmeye çalışarak karşı çıktılar. Oysa Kıbrıs Türk öğretmeni, sömürge döneminde Atatürk devrimlerini benimsemiş ve gece gündüz demeden bunları halka benimsetmeye çalışmıştır. Kıbrıslı Türkler de, öğretmenlerin gösterdiği bu aydınlık yoldan yürüyerek dilini, dinini, inançlarını ve kendi kültürel değerlerini koruyup geliştirmiştir” dedi. 

Öğretmenlerin “Kıbrıs Türkü’nün demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinde daima en ön saflarda yer” aldığını kaydeden Özyiğit, “Öğretmenlerimiz, her şeye rağmen, halkımızı aydınlık yarınlara taşımak için, son derece büyük bir özveriyle canla başla çalışmaktadır. Ancak bu kutsal görevi yaparken birtakım zorluklarla da boğuşmak zorunda kalmaktadırlar. Fakat Kıbrıs Türk Öğretmeni zorluklara da göğüs gererek görevini fazlasıyla yerine getirmektedir” dedi.

Cemal Özyiğit, hedeflerinin eğitime “daha kurumsal, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı” kazandırmak olduğunu söyledi.

 

Son Güncelleme: 05.10.2018 10:15
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