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Özyiğit, Güneydeki Okullardan Mezun Olacak Gençlerin De Türkiye Üniversitelerine Kabul Edileceğini Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs'taki İngiliz Okulu gibi ortaöğretim okullarından Kıbrıs Türk mezun gençlerin de bundan böyle Türkiye'deki üniversitelere kabul edileceğini açıkladı.

Özyiğit, Güneydeki Okullardan Mezun Olacak Gençlerin De Türkiye Üniversitelerine Kabul Edileceğini Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs'taki İngiliz Okulu gibi ortaöğretim okullarından Kıbrıs Türk mezun gençlerin de bundan böyle Türkiye'deki üniversitelere kabul edileceğini açıkladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:48
Özyiğit, Güneydeki Okullardan Mezun Olacak Gençlerin De Türkiye Üniversitelerine Kabul Edileceğini Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs'taki İngiliz Okulu gibi ortaöğretim okullarından Kıbrıs Türk mezun gençlerin de bundan böyle Türkiye'deki üniversitelere kabul edileceğini açıkladı.

Özyiğit, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nezdinde yaptıkları girişim sonucu, Güney Kıbrıs'taki okullardan mezun gençlerin Türkiye'deki üniversitelere başvurularının kabul edilmemesi sorununun çözümlendiğini, gençlerin TC üniversitelerinde eğitim hayatlarına devam edebileceklerini bildirdi.

"Bugün itibarı ile ilk öğrencilerimizin başvurularının sorunsuz kabul edildiğini duymak ve halkımıza duyurmak bayram arifesinde bizler için de mutluluk verici" ifadelerini kullanan Bakan Özyiğit, "Özverili çalışma ve doğru diyalog ile hayatımıza dokunacak değişimlerin olabileceğine dair inancımızın güçlenmesi, emeklerimize daha bir anlam katıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 20.08.2018 23:31
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