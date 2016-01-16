Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta Konuşma Yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, müzakerelerde geçmişten ders alınması ve özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapının doğru kurgulanması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta Konuşma Yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, müzakerelerde geçmişten ders alınması ve özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapının doğru kurgulanması gerektiğini ifade etti.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:54
Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta Konuşma Yaptı
banner238

TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT: “ÖZELLİKLE YETKİLERİN DEVREDİLDİĞİ ORTAK FEDERAL YAPI DOĞRU KURGULANMALI”

 Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, müzakerelerde geçmişten ders alınması ve özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapının doğru kurgulanması gerektiğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sosyal Reform Derneği ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından Güney Lefkoşa’da önceki akşam, AB Evi’nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, çözümün parametrelerinin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek kimliği ve uluslararası tek vatandaşlığı içeren federasyon olduğuna işaret etti ve müzakerelerde taraflar arasındaki farklılıkların üzerine cesaretle gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, “Özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapı doğru kurgulanmalı, parça devletçiklere de geleceği birlikte kurma perspektifini verecek şekilde, politika ve hedefleri oluşturma misyonu verilmeli. Bu son derece önemlidir, çünkü geleceği artık birlikte şekillendirmemiz gerekmektedir” dedi.

“Birleşik Bir Kıbrıs Mümkündür” başlıklı konferansta Özyiğit, çözümsüz geçen her günün tüm Kıbrıslıların zararına olduğunu, temel amacın Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi olması gerektiğini belirterek, “Kıbrıslılar olarak önümüzdeki tarihi fırsatı iyi değerlendirirsek, evet, Birleşik bir Kıbrıs mümkündür” diye konuştu.

Adanın yeniden birleştirilmesi için, her iki tarafın da geçmişten dersler çıkarması gerektiğini,  1960’ta olduğu gibi anlaşmadan 3 yıl sonra bozulmayacak bir yapı oluşturulması gerektiğini belirten Özyiğit, bugüne kadar yapılan müzakerelerde istenilen sonuca varılamamasını Kıbrıslıların bugüne kadar “idareyi ele alamamasına” bağladı.

TEMEL HEDEF ADANIN ASKERSİZLEŞTİRİLMESİ

Karşılıklı güvenin tesis edilmesi için belirli bir sürenin gerektiğini, bazı koruyucu tedbirlerin de alınmasının zorunlu olduğunu ifade eden Özyiğit, “TDP’nin temel hedefi adanın askersizleştirilmesidir. Buna İngiliz Üsleri de dahildir. Ancak buna giderken güven ortamının tesis edilmesi çok önemlidir. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardır. Karşılıklı olarak güven ortamının tesis edilmesi mutlaka bir süre beklenmelidir. Kıbrıslı Rum dostlarımız da bunu anlayışla karşılamalıdır” dedi.

"DAVOS FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Davos’ta bir araya gelecek olmasını selamladıklarını kaydeden Özyiğit, TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da Davos’ta olacak olacağından, garantör ülkelerin de katılacağı 5’li görüşmelerin yapılmasının da zorlanması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, “Davos fırsata dönüştürülebilir” dedi.

KİPRİYANU’NUN ANKARA ZİYARETİ

AKEL Genel Sekreteri Kipriyanu’nun Ankara’dan aldığı davete de değinen Özyiğit, Kipriyanu’nun davete olumlu yanıt vermesini takdirle karşıladıklarını, tarafların birbirlerini dinlemesinin, anlamaya çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim