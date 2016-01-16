Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta Konuşma Yaptı

TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT: “ÖZELLİKLE YETKİLERİN DEVREDİLDİĞİ ORTAK FEDERAL YAPI DOĞRU KURGULANMALI”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, müzakerelerde geçmişten ders alınması ve özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapının doğru kurgulanması gerektiğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sosyal Reform Derneği ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından Güney Lefkoşa’da önceki akşam, AB Evi’nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, çözümün parametrelerinin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek kimliği ve uluslararası tek vatandaşlığı içeren federasyon olduğuna işaret etti ve müzakerelerde taraflar arasındaki farklılıkların üzerine cesaretle gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, “Özellikle yetkilerin devredildiği ortak federal yapı doğru kurgulanmalı, parça devletçiklere de geleceği birlikte kurma perspektifini verecek şekilde, politika ve hedefleri oluşturma misyonu verilmeli. Bu son derece önemlidir, çünkü geleceği artık birlikte şekillendirmemiz gerekmektedir” dedi.

“Birleşik Bir Kıbrıs Mümkündür” başlıklı konferansta Özyiğit, çözümsüz geçen her günün tüm Kıbrıslıların zararına olduğunu, temel amacın Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi olması gerektiğini belirterek, “Kıbrıslılar olarak önümüzdeki tarihi fırsatı iyi değerlendirirsek, evet, Birleşik bir Kıbrıs mümkündür” diye konuştu.

Adanın yeniden birleştirilmesi için, her iki tarafın da geçmişten dersler çıkarması gerektiğini, 1960’ta olduğu gibi anlaşmadan 3 yıl sonra bozulmayacak bir yapı oluşturulması gerektiğini belirten Özyiğit, bugüne kadar yapılan müzakerelerde istenilen sonuca varılamamasını Kıbrıslıların bugüne kadar “idareyi ele alamamasına” bağladı.

TEMEL HEDEF ADANIN ASKERSİZLEŞTİRİLMESİ

Karşılıklı güvenin tesis edilmesi için belirli bir sürenin gerektiğini, bazı koruyucu tedbirlerin de alınmasının zorunlu olduğunu ifade eden Özyiğit, “TDP’nin temel hedefi adanın askersizleştirilmesidir. Buna İngiliz Üsleri de dahildir. Ancak buna giderken güven ortamının tesis edilmesi çok önemlidir. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardır. Karşılıklı olarak güven ortamının tesis edilmesi mutlaka bir süre beklenmelidir. Kıbrıslı Rum dostlarımız da bunu anlayışla karşılamalıdır” dedi.

"DAVOS FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Davos’ta bir araya gelecek olmasını selamladıklarını kaydeden Özyiğit, TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da Davos’ta olacak olacağından, garantör ülkelerin de katılacağı 5’li görüşmelerin yapılmasının da zorlanması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, “Davos fırsata dönüştürülebilir” dedi.

KİPRİYANU’NUN ANKARA ZİYARETİ

AKEL Genel Sekreteri Kipriyanu’nun Ankara’dan aldığı davete de değinen Özyiğit, Kipriyanu’nun davete olumlu yanıt vermesini takdirle karşıladıklarını, tarafların birbirlerini dinlemesinin, anlamaya çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.