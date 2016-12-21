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21 Aralık 2016 Çarşamba 10:08

Özyiğit: "Gazimağusa, Yeniboğaziçi Ve İskele Bölgelerinde Çok Ciddi Yağma Ve Talan Yaşanıyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerinde “Çok ciddi bir yağma ve talanın yaşandığını” iddia ederek bu bölgeler için acil olarak imar planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özyiğit: 'Gazimağusa, Yeniboğaziçi Ve İskele Bölgelerinde Çok Ciddi Yağma Ve Talan Yaşanıyor'
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Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerinde “çok ciddi bir yağma ve talanın yaşandığını” iddia ederek bu bölgeler için acil olarak imar planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TDP, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından düzenlenen “Mağusa Sorunlarını Konuşuyor” paneller dizisi kapsamında ikinci panel “İmar Planı ve Yaşama Etkileri” konu başlığıyla yapıldı.

Panel, Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi binasında yer aldı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, panelde yaptığı konuşmada ülkede kaçak yapılaşma ile birlikte kentlerin sağlıksız bir şekilde geliştiğini belirtti.

Özyiğit, "İmar Yasası 1989 yılında çıkarılırken, 2 yıl içinde ülkesel fizik planın hazırlanması ve hemen ardından da imar planlarının yaşama geçmesi amir hüküm olarak ortaya konmuştu. Ancak aradan 26-27 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar sadece Sayın Akıncı'nın belediye başkanı olduğu dönemde yapılan Lefkoşa İmar Planı hayata geçmiştir" dedi.

Ülkesel Fizik Plan’ın geçen yıl yaşam bulduğunu, ancak buna dayalı hazırlanması gereken imar planlarının halen hayata geçmediğini belirten Özyiğit, Girne ve Çatalköy Belediyelerinin imar planlarının tamamlanma aşamasına geldiğini; Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan imar planı çalışmalarına yeni başlandığını, ancak söz konusu bölgelerde çok ciddi bir yağma ve talanın yaşandığını, bu nedenle acil bir plana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Panelde, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu "İmar Mevzuatı ve Ülkedeki Durum", Şehir Planlama Dairesi Mağusa, Yeniboğazici, İskele İmar Planı görevlilerinden Şehir Plancısı Elda İstillozlu "Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı Süreci", Prof. Dr. Mimar Şebnem Hoşkara ise "Yaşanabilir, Sağlıklı, Sürdürülebilir Kent için Planlama" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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