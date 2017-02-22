ÖZYİĞİT: “ENOSİS, TAKSİM VE İLHAK GİBİ AYRILIKÇI YAKLAŞIMLARA KESİNLİKLE KARŞIYIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 'Enosis', 'Taksim' ve 'İlhak' gibi ayrılıkçı yaklaşımlara kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Rum Meclisi'nde alınan 1950 Plebisiti'nin orta dereceli okullarda anılmasına yönelik kararın da ayrılıkçı bir karar olduğunu, bu kararın Kıbrıs Türk toplumunda ciddi rahatsızlığa yol açarken, müzakere masasının da sekteye uğramasına neden olduğunu vurgulayan Özyiğit, "Beklentimiz masanın düzenlenerek, müzakerelerin bir an önce yeniden başlamasıdır. Bu doğrultuda Plebisit kararının bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir" dedi.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Milletvekili Hüseyin Angolemli, MYK üyesi Safiye Özaltıner ile Dışilişkiler Komitesi üyesi Mehmet Hoca'dan oluşan TDP heyeti bugün Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL'i ziyaret etti. AKEL Genel Merkezi'nde saat 11.00'da başlayan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrası Özyiğit ile Kiprianu basına açıklamalarda bulundular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖZYİĞİT: "SÜRECE ZARAR VEREN ETKENLER BERTARAF EDİLEREK MASA YENİDEN KURULMALI"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AKEL heyeti ile oldukça yararlı bir toplantı gerçekleştirerek, sekteye uğrayan sürecin nasıl ilerletilebileceğini konuştuklarını belirtti.

Bütünlüklü çözüme ulaşmak için müzakereler sürdürülürken, süreçte bazı kesintiler olmasına rağmen bir süre öncesine kadar beklentinin 13 Mart'tan sonra Cenevre'de yapılması planlanan Kıbrıs zirvesinde konunun tüm yönleriyle ele alınıp sonuçlandırılması olduğunu belirten Özyiğit, ancak iki toplumun bir arada yaşamasını, çözümü, barışı adanın birleştirilmesini istemeyen kesimlerin devreye girdiğini kaydetti.

Irkçı ve faşist kimliğiyle bilinen ELAM'ın önerisi ile Kıbrıs Rum Meclisi'nde alınan Enosis Plebisiti kararının sürece zarar verdiğini kaydeden Özyiğit, bu karara dolaylı da olsa katkıda bulunan DİSİ'nin tutumumun üzüntü verici olduğunu kaydetti, karara karşı çıkan AKEL'in tutumunu ise selamladıklarını ifade etti.

1950 Plebisiti'nin orta dereceli okullarda anılmasına yönelik kararın müzakere sürecine zarar verdiğini kaydeden Özyiğit, bu karara bağlı gelişmeler sonucunda yarınki liderler zirvesinin ertelendiğini kaydetti.

TDP olarak, 'Enosis', 'Taksim' ve 'İlhak' gibi ayrılıkçı yaklaşımlara kesinlikle karşı olduklarını söyleyen Özyiğit, "Zarar gören masanın yeniden düzenlenerek, müzakerelerin biran önce başlaması en büyük arzu ve beklentimizdir. Bu doğrultuda Rum Meclisi'nde alınan kararın bir şekilde bertaraf edilmesi son derece önemli ve gereklidir. Bu noktada Sayın Anastasiadis ile hükümetine de önemli bir görev düşmektedir" dedi.

TDP olarak adadaki tüm çözüm ve barış yanlısı güçlerle ortak mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Çözümsüz geçen her gün Kıbrıslıların aleyhinedir. Masaya zarar veren etkenler ortadan kaldırılarak, adil ve kalıcı bir çözüme giden yolda müzakere masası yeniden oluşturulmalıdır. Hedefimiz ortak vatanımızın yeniden birleştirilmesi ve bu küçük adanın üzerinde yaşayan herkesin bir arada özgürce yaşayabilecekleri, 11 Şubat 2014 ortak metinde belirtilen federal Kıbrıs'a ulaşmaktır. Bu doğrultudaki çabalarımız kararlılıkla devam edecektir."