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Özyiğit: “En Önemli Görev Yarınlarımıza Sahip Çıkacak Nesilleri Bilinçli ve En Donanımlı Şekilde Yetiştirmek”

İZCİLİK LİDERLİK TEMEL EĞİTİM VE KÜMEBAŞI EĞİTİM KURSU SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Özyiğit: “En Önemli Görev Yarınlarımıza Sahip Çıkacak Nesilleri Bilinçli ve En Donanımlı Şekilde Yetiştirmek”

İZCİLİK LİDERLİK TEMEL EĞİTİM VE KÜMEBAŞI EĞİTİM KURSU SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
Özyiğit: “En Önemli Görev Yarınlarımıza Sahip Çıkacak Nesilleri Bilinçli ve En Donanımlı Şekilde Yetiştirmek”

İZCİLİK LİDERLİK TEMEL EĞİTİM VE KÜMEBAŞI EĞİTİM KURSU SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

 Milli Eğitim ve Kültür Bakan Cemal Özyiğit, “Hepimize düşen en önemli görev, yarınlarımıza sahip çıkacak nesilleri bilinçli ve en donanımlı şekilde yetiştirmektir” dedi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda izci liderliği yapan öğretmenler için düzenlen “Liderlik Temel Eğitim ve Kümebaşı Kursu”na katılarak başarı ile tamamlayan izci liderlerine sertifikaları bakanlıkta düzenlenen tören ile verildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katıldığı sertifika töreninde, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve 4 tahtalı izci liderleri Tuncay Apakgün ile Lütfiye Fedai de hazır bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit törende gerçekleştirdiği konuşmada izciliğin bir yaşam felsefesi, bir disiplin olduğuna dikkat çekerek toplumsal ve insani değerleri benimsemiş, kültürüne, ülkesine sahip çıkan, bilinçli ve fark yaratan insanların yetiştirilmesinde izciliğin ve izci liderlerinin önemli görevler üstlendiğini vurguladı.
Özyiğit, “Hepimize düşen en önemli görev, yarınlarımıza sahip çıkacak nesilleri bilinçli ve en donanımlı şekilde yetiştirmektir.” ifadelerini kullandı.
İzciliğin okullarda yaygınlaşması, nitelikli izci ve izci liderlerinin yetiştirilmesi ve ülkemiz izcilerinin dünya izciliğini yakalayabilmesi amacıyla bu tür kursları düzenlemeye ve destek vermeye devam edeceklerini belirten Özyiğit, kursa katılarak sertifika almaya hak kazanan izci liderlerini de tebrik etti.
Törende İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile İzci Lideri Lütfiye Fedai de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından kursta başarılı olan izci liderlerine sertifikaları verildi.
Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada düzenlenen Liderlik Temel Eğitim ve Kümebaşı Kursları sonucunda 27’si liderlik, 12’si ise kümebaşı olmak üzere 39 izci lideri sertifikalarını alırken, İzcilik Yönetim Kurulu’na ve eğitici izcilere teşekkür belgeleri takdim edildi.
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:34
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